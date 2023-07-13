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Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Sektör Geneli, Bu Haber Sonrası Düşüşe Geçti!

Özet

  • Kripto para piyasası son 24 saat içerisinde %1 değer kaybederken, Bitcoin bu düşüşte %1'lik değer kaybıyla 30.200 dolara düştü.
  • Bu düşüşe rağmen, kripto para analisti Michael van de Poppe, sektörün sabra ihtiyacı olduğunu belirtiyor ve düşüşün beklenen bir durum olduğunu ifade ediyor.
  • Ayrıca, analist Bluntz, Bitcoin'in 28.000 dolara kadar düşeceğini öne sürüyor; Santiment şirketi ise balinaların 30.000 - 31.000 dolar aralığına odaklandığını belirtiyor.
  • Piyasaya etkisi: nötr
08:00
13 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Kripto para piyasası son 24 saat içerisinde %1 değer kaybetti ve Bitcoin (BTC) bu düşüşte başı çekiyor. BTC, son 24 saat içerisinde %1 değer kaybederek 31.000 dolara olan ilerleyişine son verdi ve 30.200 dolar seviyesine çekildi. BTC fiyatı için buradan sonra kritik 30.000 dolar direnci dikkat çekecek olsa da diğer kripto para birimleri söz konusu desteğin altına henüz inilmeden düşüş yaşamaya başlamış gibi gözüküyor.

Kripto Para Piyasasında Düşüş Gözlemleniyor

Kripto para piyasası son 24 saat içerisinde beklenmeyen bir şekilde düşüşe geçti ve top 10 hiç iyi gözükmüyor. ETH, son 24 saat içerisinde %0,7 değer kaybederken bunu %2,5 düşüş ile BNB, %0,6 ile XRP, %2,2 ile Cardano (ADA), %0,8 ile Dogecoin (DOGE) ve %1,6 ile Solana (SOL) takip etti.

Kripto para sektöründeki bu düşüşün öncesinde, haziran ayı tüketici fiyat endeksi verilerinin pozitif geldiği biliniyor. Buna rağmen görülen düşüş sektörde endişe yarattı. ABD tüketici fiyat endeksi Haziran ayında %0,2 artış gösterdi ve bu aslında beklenti olan %0,3’ten daha düşüktü. Çekirdek enflasyon ise %4,8 geldi ve bunun beklentisi piyasa genelinde %5 olarak biliniyor. Enflasyon verilerinde bu gibi değişiklikler olmasına rağmen BTC ve genel olarak altcoinlerde sert düşüşler görülmesinin sebebi ise FED yetkililerinin açıklamaları olabilir.

Ünlü kripto para analisti Michael van de Poppe ise konu hakkında yaptığı açıklamada sektörün sabra ihtiyacı olduğunu ifade edip, ilk başta sert düşüş beklediğinin altını çizdi. Bütün verilerin beklenenden iyi gelmesine rağmen görülen düşüş ise aslında düşüşün eninde sonunda olacağına işaret ediyor.

BTC Fiyatı Buraya Düşebilir

Bir diğer analist Bluntz ise BTC için 28.000 dolara düşüş bekliyor. BTC fiyatının mevcut grafikte 30.000 doları kaybetmesine kesin gözüyle bakan Bluntz, burada kritik desteğin ise 28.000 dolar olduğunu belirtti.

On-chain analiz şirketi Santiment ise balinaların 30.000 dolar ila 31.000 dolara odaklandıklarını belirterek aslında 28.000 dolara düşüş sonrasında hangi seviyenin dikkat çekeceğini göstermiş oldu. Bu düşüş ve devamında beklenen yükseliş ise bir süredir yatay seyreden altcoinlerin istedikleri heyecan ile hacmi getirebilir.

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