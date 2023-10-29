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Dolar 24 TL’ye Neden Düştü? USDT Fiyatı Neden Düşüyor?

Özet

  • Google arama sonucundaki kur ekranına göre 1 USD'nin değeri 24,05 TL olarak görünüyor.
  • Google veri hatasından kaynaklanan yanlış kur USDTTRY paritesinde 1,2 TL'lik düşüşe neden oldu.
  • İbrahim Haskoloğluna göre Google hatanın kendilerinden kaynaklandığını kabul etti.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
23:51
29 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları USDTTRY paritesinde de yoğun zaman geçiriyor çünkü burada da volatilite yüksek. Ancak birkaç saattir grafikte anormal hareketler dikkat çekiyor. Türk kripto para yatırımcılarının bir kısmı yerel para birimindeki anormallik nedeniyle hızla USDTTRY paritesine odaklandı. Peki neler oluyor?

Dolar 24 TL’ye Neden Düştü?

Dolar aslında 24 TL’ye düşmedi bu sadece bir veri hatası ve Google arama sonucundaki kur saatlerdir 24,05’te sabit. Aşağıda göreceğiniz üzere kur hatalı gösterildiği için saatlerdir aynı rakamda sabit kalıyor. Ancak durumu anlamakta zorluk çeken birçok kullanıcı panikle USDTTRY paritesine girip elindeki stablecoinleri sattı.

Google bu fiyat verisini gösterirken aynı zamanda sorumluluk reddi beyanı da paylaşıyor. Bu beyanın en alt bölümüne indiğinizde şirket şunu yazıyor;

“Google, görüntülenen döviz kurlarının doğruluğunu garanti edemez. Döviz kurlarındaki değişikliklerden etkilenebilecek herhangi bir işlem yapmadan önce mevcut kurları teyit etmelisiniz.”

Muhtemelen verilerin çekildiği kaynakta bir kopma yaşandı veya sistemsel güncelleme ile sorgu ekranı fiyatın 24,05 TL olduğu bir zamana saplanıp kaldı. İlerleyen saatlerde sistem hatasının düzelmesi ve fiyatın normal şekline dönmesi bekleniyor.

Google Hatasını Kabul Etti

İbrahim Haskoloğlu tarafından 22:12’de yapılan paylaşıma göre de bu sistemsel bir hatadan ibaret. Yetkililere konuyu soran Haskoloğlu problemin Google’dan kaynaklandığını teyit etti. Ancak aşağıda göreceğiniz üzere Binance USDTTRY paritesinde fiyat 1,2 TL düştü. Şimdiyse veri hatasından önceki kur seviyesi olan 28,40 TL’nin altında 28,11 TL’de bulunuyor.

İlerleyen saatlerde Google veri akışı normale döndüğünde paritenin de eski seviyesine ulaşması muhtemel. Bu tarz sorunlarda panikle hareket edip kayıp yaşamamak için güvenilir kaynaklardan fiyatı teyit etmeniz önemlidir. Eğer yeterli likidite olmasaydı USDTTRY paritesi 24,05 TL seviyesine kadar inebilir ve satış yapan yatırımcılar aniden %10’un üzerinde kayıplar karşı karşıya kalabilirdi.

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