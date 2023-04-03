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Bitcoin Fiyatı Artsa Bile Başka Bir Sorun Var! Kripto Paraların Geleceği!

Kral kripto para biriminin başka bir sorunu var. ABD özelinde volatilite artıyor.
13:47
3 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarındaki Bitcoin yükselişi bugün de devam ediyor. Fiyat dünkü karardan sonra düşse de toparlandı. Petrol üretiminin azaltılması yoluyla fiyat artışı ve enflasyonun güç kazanması riski ani satışlara neden oldu. Peki fiyat yükselse bile devam eden sorun ne? ABD özelinde yaşanan problemin detayları neler?

Bitcoin (BTC) Likiditesi

Bitcoin piyasası likiditesi, fiyat kazancı açısından yükselişte olan bir çeyreğe rağmen son 10 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Likiditenin kuruması kısmen Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bankacılık sorunlarına ve düzenleyici eylemlere bağlanıyor. ABD vatandaşları kripto dostu bankaların bu alandan tehditle uzaklaştırılmasının ardından borsalara bakiye eklemekte zorluk yaşıyor. Google Pay gibi alternatifler ise yeterince etkili bir çözüm sunmuyor.

Bitcoin (BTC) fiyatı 2023’te %45’lik bir artış kaydederek en iyi performans gösteren varlıklardan biri haline geldi. Fiyat artışları, hisse senetleri ve tahvillerin en kötü yıllarından birini geçirdiği geleneksel finans piyasasında baş gösteren bir mali krizin ortasında geldi. Mali kriz ABD’de bir banka krizini tetikleyerek birçok büyük bankacılık devinin çökmesine yol açtı. Signature ve Silvergate Bank gibi oyuncuların çöküşü Bitcoin likiditesindeki sorunu büyüten ana faktör oldu.

Bitcoin (BTC)’in Geleceği

Sorunlu likidite fiyat kaymasının ABD borsaları için daha da artmasına neden oldu. Slippage veya fiyat kayması piyasadaki likidite ile direkt ilişkilidir. Likidite sıkışıklığı bu şekilde fiyat volatilitesinin daha da artırıyor. Slippage (fiyat kayması) bir işlemin beklenen fiyatı ile tam olarak gerçekleştirildiği fiyat arasındaki fiyat farkını ifade eder. Örneğin Coinbase borsasında 100 bin dolarlık bir satış emri için BTC-USD çiftinin slipajı Mart ayının başında 2,5 kat artmıştır. Aynı zaman diliminde, Binance tarafında bir hareket olmadı.

Likidite sıkışıklığı, BTC ve USD çiftleri arasındaki fiyat farkının ABD dışındaki borsalara kıyasla büyük ölçüde arttığı ABD borsalarında da daha yüksek fiyat volatilitesine yol açtı. Kaiko’nun araştırma başkanı Conor Ryder ise stablecoinlerin USD çiftlerinin yerini aldığını ve ABD bankacılık sorunlarının etkisini azaltmasına rağmen, ABD’deki likidite üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu belirtti ve dolaylı olarak oradaki yatırımcılara zarar vereceğini ekledi. Eğer likidite sorunu devam ederse bu kripto paralarda gerçek bir trend dönüşünün gecikeceğini gösterir.

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