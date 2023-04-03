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Yatırımcılar için fiyat ne kadar önemliyse altcoin projelerindeki ekipler için de o kadar önemlidir. IMX ekibi de bir istisna değil. Bugün fiyatın dünü, bugünü ve yarınına dair bir duyuru yayınladılar. Peki IMX Coin fiyatına dair beklentileri neler? Fiyat bugüne değin neden düştü? İşte detaylar.

IMX Coin Fiyat

Immutable (IMX) ülkemizde de ilgi gören popüler bir kripto paradır. Ethereum ağında ERC-20 standardında basılmış birçok popüler borsada listelenmiştir. Bu yazının yazıldığı sırada IMX tokenı, piyasa değerine göre ilk 100 kripto para arasında orta sıralarda yer almaktadır; zira yaklaşık 868 milyon tokenlık dolaşım arzıyla birlikte toplam piyasa değeri yaklaşık 923 milyon dolardır. Son iki yılda, kripto para piyasası yoğun bir dalgalanma yaşadı ve birçok token tüm zamanların en yüksek seviyelerine fırladı, ancak birkaç ay içinde önemli miktarda değer kaybetti.

Peki IMX Coin fiyatını neler etkiledi? Ekip şunları yazdı;

“IMX’in fiyatı da dahil olmak üzere kripto para fiyatları öncelikle arz ve talep tarafından belirlenir. Yani, kripto tokenlar genellikle ne kadar bol ya da kıt olduklarına ve kaç kişinin bunları satın almak için sıraya girdiğine bağlı olarak değerlenir. Belirli bir coin’in arzı azsa veya talebi özellikle yüksekse, fiyat artacaktır. Sınırlı arz karşısında artan talep fiyatı daha da yukarı çekecektir. Tersine, çok fazla arz varsa ve yeterli talep yoksa, fiyat buna bağlı olarak düşecektir. Bu nedenle birçok kripto para birimi, fiyatları yükseltmek ya da ilk etapta fiyatları yüksek tutmak için kasıtlı olarak sabit ya da düşük bir arza dayanır. Ancak bu arz ve talep eğrileri, daha geniş makro duyarlılık, haber döngüleri, pazarlama hileleri ve hatta kötü aktörler gibi diğer dış faktörlerden etkilenebilir. Kriptonun düzenlenmemiş doğası göz önüne alındığında, fiyatların 24 saatlik bir süre içinde bile dalgalandığını görmek nadir değildir. Kripto para birimi geleneksel finans ile aynı ekonomik döngülerin çoğunu takip etse de, halen vahşi batıya benziyor”.

Makro ekonomik gelişmeler özelinde IMX Coin fiyatı;

“ABD Merkez Bankası enflasyon oranını düşürmek için son birkaç çeyrekte faiz oranlarını artırmaya devam etti. Bu nedenle, kripto gibi yüksek riskli varlıklar ayı piyasası bölgesine düştü ve fiyatlar son 12 ayda büyük ölçüde azaldı. LUNA ve FTX’in şok dalgaları da IMX Coin fiyatını olumsuz etkiledi”.

IMX Coin Geleceği

IMX ekibi token fiyatının geleceğinin fayda üretiminde olduğuna inanıyor. Bunun için 3 ayrı başlıkta konuyu ele alıyor. Token faydasının fiyat üzerindeki etkisi yadsınamaz. Peki IMX Coin ekibi neler söyledi?

“Özellikle DeFi oyun protokolleri için token faydası, talebi artırmada büyük bir rol oynar. Token bir oyun ya da dApp ile etkileşime girmek için gerekliyse, insanlar protokolü kullandığı sürece her zaman talep görecektir. IMX söz konusu olduğunda, IMX fiyatı Immutable protokolünün büyümesini yansıtmalıdır. IMX Staking ve Trading Rewards gibi programlarla, kullanıcılar tokenı ellerinde tutmaya ve protokolle uzun vadeli etkileşime girmeye teşvik edilir.”

Ekibin bugün fiyata dair yayınladığı blog gönderisi kapsamlı değerlendirmeler sunmuyor. Blog editörünün GPT veya buna benzer bir araçla makaleyi hazırlamış olma ihtimali kuvvetli. Bu durum IMX ekibinin blog gönderilerini yayınlamadan önce incelemediğini gösteriyor. Çünkü GPT tarzı araçlarla üretilen içerikler farklı metinlerin genelde özensiz derlemeleridir. Veriler yanıltıcıdır. Eğer IMX Coin ekibi bu noktada yeterli ciddiyetten uzaksa ve içeriğin yapay zeka eliyle yazıldığını açıklamıyorsa diğer konularda da basit amatörlükler yapabilir.