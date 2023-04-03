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Kripto Hizmetleri Sağlayıcısı Matrixport Duyurdu: Bitcoin’in Zamanı Geldi! İşte O Çarpıcı Tablo!

Kripto hizmetleri sağlayıcısı Matrixport, Bitcoin (BTC) ve ABD hisse senetlerinin yılın en güçlü mevsimsel dönemlerinden birine girdiğini bildirdi. Peki bu ne anlama geliyor, gelin daha yakından inceleyelim.
13:07
3 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto hizmetleri sağlayıcısı Matrixport, Bitcoin (BTC) ve ABD hisse senetlerinin yılın en güçlü mevsimsel dönemlerinden birine girdiğini bildirdi. Peki bu ne anlama geliyor, gelin daha yakından inceleyelim.

Bitcoin’in En Sevdiği Aylardan Biri: Nisan

Kripto hizmetleri sağlayıcısı Matrixport tarafından takip edilen verilere göre, piyasa değerine göre en büyük kripto para Bitcoin’in son on yılın Nisan ayı getirilerinin ortalaması yüzde 17,40 seviyesinde. Son on yılın Nisan ayı Bitcoin için yılın ilk yarısındaki en iyi ay ve tüm yıl boyuncaki en iyi üçüncü ay oldu.

Wall Street’in gösterge hisse senedi endeksi S&P 500, son on yılın Nisan getirilerinin ortalaması yüzde 2,6 seviyesinde ve endeks son on yılın sekiz Nisan ayında yükselmeyi başardı.

Matrixport araştırma ve strateji müdürü Markus Thielen, “ABD hisse senetlerindeki son boğa rallisinin kripto para piyasası için de olumlu yayılma etkileri olmalı. Özellikle de ABD hisse senetleri (S&P 500 +yüzde 2,6, Nasdaq +yüzde 2,9), Bitcoin +yüzde 17 ve Ethereum +yüzde 46 ile son derece güçlü oldukları Nisan ayına girdiğimizden beri bu olmalı.” dedi. Thielen, “2023 için enflasyonun düşeceğine dair büyük tezimiz gerçekleşiyor. Tüm riskli varlıklar ralli yapmalı” eklemesini yaptı.

Bitcoin, Mart ayında yüzde 23 yükseldi ve yılın başından bugüne kadarki kazancını yüzde 67’ye çıkardı. S&P 500 ise yılın başından bugüne kadar yüzde 7 değer kazandı. Geçen hafta Cuma günü açıklanan veriler, Federal Reserve‘nin (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesinin Şubat ayında tekrar soğuduğunu gösterdi ve politika yapıcıların agresif parasal sıkıştırma politikasında ayağını gaz pedalından çekebileceklerine dair umutları artırdı.

Bitcoin’de Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler, Bitcoin‘in gün içinde değerini yüzde 0,25 gibi oldukça küçük çaplı bir düşüşle 28 bin 330 doların üzerinde işlem gördüğünü gösteriyor. 545.75 milyar dolar piyasa değeri ile BTC‘nin son 24 saatteki işlem hacmi de yüzde 50’nin üzerinde artışla 15.54 milyar dolara çıkmış durumda.

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