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Geleceği Var Mı? Internet Computer (ICP) Tuzak ve Fırsatları! Kapsamlı ICP Coin İncelemesi!

İnternetin bilgisayarı olma hedefiyle başladı. İlk çıktığı dönemki heyecanla ona güvenenler pişman oldu.
11:55
3 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

İlk günlerinde Internet Computer (ICP) eş zamanlı olarak birçok borsada listelenmiş devasa fiyatlara ulaşmıştı. Heyecan vericiydi çünkü interneti devlerin egemenliğinden kurtarmayı vadediyordu. Fakat sonrasında birçok sorunla birlikte fiyatın düştüğü, ilginin azaldığı günler gördük. Peki ICP Coin’in geleceği var mı? Tuzak ve fırsatlar neler?

Internet Computer (ICP) Geleceği

Bu proje blockchain teknolojisini kullanarak interneti merkezsizleştirmeyi amaçlamakta, daha fazla kapasite sunmakta ve geliştiriciler, girişimciler ve kullanıcılar için potansiyel fırsatlar sunmaktadır. Bununla birlikte, bu yenilikçi yaklaşımla ilgili hem avantajları hem de zorlukları göz önünde bulundurmak önemlidir. ICP’nin başlıca avantajlarından biri, daha kapsayıcı ve erişilebilir bir interneti teşvik etmektir. Giriş engellerini ortadan kaldırarak ve merkezi platformlara olan bağımlılığı azaltarak protokol, küçük işletmeleri ve girişimcileri büyük şirketlerle rekabet edebilmeleri için güçlendirir.

Bununla birlikte, ICP’nin ademi merkeziyetçiliği potansiyel dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Merkezi olmayan sistemler ölçeklenebilirlik sorunlarıyla karşılaşabilir ve yeterli güvenliğin sağlanması giderek zorlaşır.

Nitekim ICP başta vadettiği merkeziyetsizlik anlatısından uzak olduğunu gösterdiği için fiyatında devasa düşüşler gördük. Yani merkeziyetsizlik onun hem ihtiyacı olan şey hem de en büyük sorunlarından biri.

Öte yandan hız ve esneklik onun avantajları arasında sayılabilir. Geliştiriciler, merkezi platformların kısıtlamalarından bağımsız olarak yeni uygulamalar ve hizmetler oluşturmak için ICP’nin merkezi olmayan altyapısından yararlanabilirler. Bu ortam iş birliğini ve hızlı inovasyonu teşvik ederek nihai olarak son kullanıcılara ve daha geniş dijital ekosisteme fayda sağlar. Fakat bu kadar geliştiriciyi çekmeleri nasıl mümkün olacak? Birçok rakibi milyarlarca doları teşviklere ayırırken ICP bu konuda zayıf kalıyor.

ICP Coin Tuzağı

2021 yılında ilk piyasaya çıktığı günü hatırlayanlar ICP Coin fiyatının meteorik yükselişini unutamayacaktır. Ancak, iki yıldan kısa bir süre sonra proje muhteşem bir düşüş yaşadı. DFINITY tarafından başlatılan proje Andreessen Horowitz ve Polychain Capital gibi saygın yatırımcılardan 166 milyon doların üzerinde fon topladı. Bu tarz fonların girişleri genelde büyük yükselişlere de zemin hazırlar. Öyle de oldu. Proje, WhatsApp ve Venmo gibi popüler hizmetlere rakip olabilecek uygulamaları çalıştırabilen bir altyapı kurmayı amaçlıyordu. Bu iddialı vizyon büyük ilgi topladı, hatta bazıları Internet Computer‘ın AWS ve Google Cloud gibi devleri alt üst edebileceğini iddia etti.

Başlangıçtaki heyecanına ve önemli finansmanına rağmen, Internet Computer beklentileri karşılayamadı. ICP token’ının değeri %98’in üzerinde düştü ve toplam piyasa değeri 9,5 milyar dolardan yaklaşık 1 milyar dolara geriledi. Internet Computer’ın çöküşüne katkıda bulunan başlıca faktörlerden biri, ekosistemine ilişkin şeffaflık eksikliğidir. Ağda ne gibi uygulamaların geliştirildiğini göremiyorsunuz. Üstüne üslük elle tutulur projeler de duyurulmuyor. 2 yıldır çok yavaş ilerleyen geliştirme faaliyetleri ICP Coin’in bir tuzak olabileceğini gösteriyor. Öte yandan Google Cloud ve diğerlerine rakip olabilmesi için devasa bilgi işlem kapasitesine sahip olması gerek. Belki de ICP henüz devasa veri merkezlerinin kurdelelerini kesmediği için de bir tuzaktır?

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