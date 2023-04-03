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2023 yılı kripto paralar için devasa kazançlar getirdi ve bunu önceden gören popüler bir analist var. Bu isim LTC, ETH ve XRP Coin için hedeflerini açıkladı. Çok sayıda kripto para yatırımcısı tarafından takip edilen isim geçmişte birçok kez doğru tahminlerde bulundu. Bu yüzden altcoinler özelindeki yorumları da önemli görülüyor.

Ethereum (ETH) Uzman Yorumu

Son piyasa değerlendirmesinde DonAlt takma adıyla bilinen analist Ethereum‘un haftalık grafikte yükselişte göründüğünü söylüyor. Analiste göre grafikteki mevcut yapı altcoin kralının boğa zirvesine gitmeden önce yapacağı ara yükselişe hazırlanıyor. Bunu 2020 yılındaki 300 dolara sıçrayan fiyatla örneklendiren analist benzer bir ara yükseliş döneminin kapıda olduğuna inanıyor.

“Ethereum’un haftalık grafiği çok ama çok yavaş yükseliyor. 1.760 doları tutuyor. Ayrıca konsolidasyonun zirvesi gibi 1.680 doları da tuttu. Yukarı doğru yürüyor. Yavaşça yükseliyor. Aslında bunu seviyorum çünkü yatay gittiğinde, 2020’nin Ekim ve Eylül aylarında haftalık grafiğin soluna bakarsanız, yavaşça sağa doğru yürümeye başladığında, genellikle ondan iyi trendler elde edersiniz… Bence 1.500 dolar kırılırsa, ETH için büyük bir sorunumuz var, bu da bu şey için trade’i oldukça güzel kılıyor. 1.500$ kırılırsa büyük sorunlarımız var demektir. Bu gerçekleşene kadar, ETH’nin patlamaya hazır olduğunu ve yavaşça yükselişini sürdüreceğini düşünüyorum.”

DonAlt’a göre Ethereum 2.500 dolara çıkabilir.

LTC ve XRP Coin Yorum

P2P ödeme ağı Litecoin (LTC)’e bakan kripto stratejisti, LTC’nin yükselişe geçtiğini ve 100 dolarlık psikolojik direnci aşmaya hazır olduğunu söylüyor. Kripto gurusunun beklentisi gerçekleşebilir çünkü halving tarihi gittikçe yaklaşıyor. Birçok analist fiyatın bu olayın öncesinde 200 dolara kadar ulaşabileceğini söyledi. Ancak LTC henüz 200 dolara yaklaşamadı.

“Litecoin/USD’nin haftalık değerine bakıyorsunuz, çok çok iyi görünüyor. İnanılmaz derecede iyi görünüyor… Bana göre bu gerçekten güçlü görünüyor. Çok derin bir yeniden test yaşadınız. Bundan büyük bir sıçrama yaptınız ve bence bu eninde sonunda 100 doların üzerine çıkacak.”

XRP‘ye gelince, DonAlt piyasa değerine göre altıncı en büyük kripto para için yükselişin devam etmesini bekliyor ancak önce ara düzeltme olacak.

“Görünüşe göre pico tepesini sattım, 0,47 dolar civarında yeniden alım arıyorum.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.