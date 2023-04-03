Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Kripto Gurusu 2023 Rallisini Önceden Bildi! ETH, LTC ve XRP Hedeflerini Açıkladı!

Son büyük ralliyi doğru tahmin eden popüler kripto analisti 3 altcoin için hedeflerini duyurdu.
14:25
3 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2023 yılı kripto paralar için devasa kazançlar getirdi ve bunu önceden gören popüler bir analist var. Bu isim LTC, ETH ve XRP Coin için hedeflerini açıkladı. Çok sayıda kripto para yatırımcısı tarafından takip edilen isim geçmişte birçok kez doğru tahminlerde bulundu. Bu yüzden altcoinler özelindeki yorumları da önemli görülüyor.

Ethereum (ETH) Uzman Yorumu

Son piyasa değerlendirmesinde DonAlt takma adıyla bilinen analist Ethereum‘un haftalık grafikte yükselişte göründüğünü söylüyor. Analiste göre grafikteki mevcut yapı altcoin kralının boğa zirvesine gitmeden önce yapacağı ara yükselişe hazırlanıyor. Bunu 2020 yılındaki 300 dolara sıçrayan fiyatla örneklendiren analist benzer bir ara yükseliş döneminin kapıda olduğuna inanıyor.

“Ethereum’un haftalık grafiği çok ama çok yavaş yükseliyor. 1.760 doları tutuyor. Ayrıca konsolidasyonun zirvesi gibi 1.680 doları da tuttu. Yukarı doğru yürüyor. Yavaşça yükseliyor. Aslında bunu seviyorum çünkü yatay gittiğinde, 2020’nin Ekim ve Eylül aylarında haftalık grafiğin soluna bakarsanız, yavaşça sağa doğru yürümeye başladığında, genellikle ondan iyi trendler elde edersiniz… Bence 1.500 dolar kırılırsa, ETH için büyük bir sorunumuz var, bu da bu şey için trade’i oldukça güzel kılıyor. 1.500$ kırılırsa büyük sorunlarımız var demektir. Bu gerçekleşene kadar, ETH’nin patlamaya hazır olduğunu ve yavaşça yükselişini sürdüreceğini düşünüyorum.”

DonAlt’a göre Ethereum 2.500 dolara çıkabilir.

LTC ve XRP Coin Yorum

P2P ödeme ağı Litecoin (LTC)’e bakan kripto stratejisti, LTC’nin yükselişe geçtiğini ve 100 dolarlık psikolojik direnci aşmaya hazır olduğunu söylüyor. Kripto gurusunun beklentisi gerçekleşebilir çünkü halving tarihi gittikçe yaklaşıyor. Birçok analist fiyatın bu olayın öncesinde 200 dolara kadar ulaşabileceğini söyledi. Ancak LTC henüz 200 dolara yaklaşamadı.

“Litecoin/USD’nin haftalık değerine bakıyorsunuz, çok çok iyi görünüyor. İnanılmaz derecede iyi görünüyor… Bana göre bu gerçekten güçlü görünüyor. Çok derin bir yeniden test yaşadınız. Bundan büyük bir sıçrama yaptınız ve bence bu eninde sonunda 100 doların üzerine çıkacak.”

XRP‘ye gelince, DonAlt piyasa değerine göre altıncı en büyük kripto para için yükselişin devam etmesini bekliyor ancak önce ara düzeltme olacak.

“Görünüşe göre pico tepesini sattım, 0,47 dolar civarında yeniden alım arıyorum.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
Ethereum’da 3000 Dolar İçin Tarih Verildi! Yılın İkinci Çeyreği Ethereum İçin Nasıl Olacak?
Ethereum’da 3000 Dolar İçin Tarih Verildi! Yılın İkinci Çeyreği Ethereum İçin Nasıl Olacak?
Son Viraj Dönüldü! Büyük Gün Geldi Çattı! Ethereum İçin Yolun Sonu Nasıl Olacak?
Son Viraj Dönüldü! Büyük Gün Geldi Çattı! Ethereum İçin Yolun Sonu Nasıl Olacak?
Analist, “Ralli” Vurgusu Yaptı ve Bu İki Kripto Para Birimine Dikkat Çekti!
Analist, “Ralli” Vurgusu Yaptı ve Bu İki Kripto Para Birimine Dikkat Çekti!
Vitalik Buterin’den Beklenen Hamle! ETH’da Sorunlar Çözülüyor! Şimdi Ne Olacak!
Vitalik Buterin’den Beklenen Hamle! ETH’da Sorunlar Çözülüyor! Şimdi Ne Olacak!
Ripple’da (XRP) Dönüm Noktası! Bu Seviye Aşılırsa Büyük Hamle Gelebilir!
Ripple’da (XRP) Dönüm Noktası! Bu Seviye Aşılırsa Büyük Hamle Gelebilir!
Daha Bitmedi! Ripple (XRP), Stellar (XLM), Conflux (CFX), HBAR Coin ve Flare (FLR) Yorum!
Daha Bitmedi! Ripple (XRP), Stellar (XLM), Conflux (CFX), HBAR Coin ve Flare (FLR) Yorum!
Kral Kesinlikle Bu! 130 Milyon Dolarlık Altcoin Yakımı!
Kral Kesinlikle Bu! 130 Milyon Dolarlık Altcoin Yakımı!
İşte Günün Parlayan Yıldızı! Bu Altcoin Bitcoin Ve Diğer Altcoin’ler Düşerken Roketleri Ateşledi!
İşte Günün Parlayan Yıldızı! Bu Altcoin Bitcoin Ve Diğer Altcoin’ler Düşerken Roketleri Ateşledi!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Sefer Eyvah! Shiba Coin Yatırımcıları Üzülecek! SHIB Yorum!
Her An Patlayabilir! Ünlü Formasyon Bu Altcoin’de Yüzde 45’i Aşan Yükselişe İşaret Ediyor!
İşte Hedefler! Shiba, Dogecoin, XRP, Avax, Luna Yorum!
Bu Altcoine Dikkat! 1 Doların Altına Düşer Mi?
Alım Fırsatı Mı? Stacks (STX), Mina (MINA), AGIX, Aptos (APT) ve DASH Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Merkezsiz Borsa Nedir?
Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir?
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023