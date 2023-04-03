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Bu İnat Altcoin Yatırımcılarının Yüzünü Güldürür! Kripto Paralar Yorum!

Kripto paralar için kısa vadede olumsuz olan bu gelişme daha sonra fiyatları artırabilir.
14:45
3 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı yeniden 28.000 doları aştı ve piyasalardaki dalgalı seyir devam ediyor. 2022 yılının zıddı günler yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl iyi haberler bile fiyatta ani yükselişlerin ardından sert düşüşler getiriyordu. Şimdiyse tam tersi bir şey yaşanıyor. Kötü haberler fiyatta anlık düşüşlere neden olsa da Bitcoin tekrar önceki bölgesine dönüyor.

Bitcoin Yorum

Binance ve OPEC+ FUD’ı bile Bitcoin’in inadını kıramadı. Fiyat inatla 28.000 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. Dünkü petrol haberi enflasyonu direkt olarak etkilediği için BTC fiyatının moralsiz bir haftalık kapanış yapmasına neden oldu. Sonraki bir toparlanma boğaların cesaretini gösterebilir, ancak analistler için asıl soru bundan sonra ne olacağı, petrol fiyatları piyasa hareketlerini belirleyecek mi yoksa Bitcoin 30.000 dolara doğru koşacak mı?

ABD dolar endeksi (DXY), Nisan ayının en düşük seviyesi olan 102,04’ten bu yazının yazıldığı sırada 102,7’nin üzerinde işlem görüyordu.

Crypto Ed şunları söyledi;

“Gözler bu sabah DXY’de… Bu sıçrama geçen hafta bahsettiğim gibi sadece bir boşluk doldurma olabilir. Bu hareketi bekliyordum. DXY’nin yönünü gösterme zamanı (BTC’nin fiyat hareketini etkilemeli)”.

Kripto Paralar Yorum

Petrol ABD enflasyonundaki düşüşün en önemli faktörlerinden biriydi. 66 dolara kadar düşen fiyat Mart ayında enflasyonun düşmeye devam edeceği motivasyonunu destekledi. Ancak bugün yeniden 80 dolar ve geçtiğimiz ayın başındaki fiyatın da ötesine geçti. Eğer barınma hizmetleri ve diğer kalemlerde sert düşüşler göremezse enflasyonun düşüşü durabilir. Son gelişmenin ardından bardağın dolu tarafına bakanlar da var.

Opec+ hamlesi Bitcoin‘den altına kadar varlıkları olumsuz etkilerken, Goldmoney araştırma müdürü Alasdair Macleod, hükümetlerin enerji fiyatlarındaki artışları dengelemek için likidite enjekte etmek zorunda kalacağını ve böylece riskli varlık performansının bir kez daha artacağını savundu. The Kobeissi Letter kendi özel analizinde, “Piyasalar yakında OPEC’in bu hafta sonu yaptığı sürpriz üretim kesintisine tepki verecek,” diye devam etti.

“Petrol fiyatlarındaki artış enflasyonla mücadele etmeye çalışan merkez bankaları tarafından hoş karşılanmayacak bir gelişme olacak. Arz yönlü enflasyon bu haberle daha da kötüleşecek.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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