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  •   Günler İçerisinde 6 Trilyonluk SHIB Transferi: Yeni Bir Satış Dalgası mı Geliyor?

Günler İçerisinde 6 Trilyonluk SHIB Transferi: Yeni Bir Satış Dalgası mı Geliyor?

Kripto analiz platformları, son günlerde gerçekleşen büyük ölçekli SHIB transferlerine ilişkin verileri paylaşarak kripto para yatırımcılarını uyardı.
15:00
3 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin, günün ilk saatlerinde düşük oranlı değer kayıpları kaydetmeye başlamasının ardından öğlen saatlerinde yeniden yükselişe geçti. Kaydettikleri son fiyat hareketlerinin ardından Bitcoin 28.350 dolar seviyelerinden ve Ethereum (ETH) ise 1800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Öte yandan piyasadaki bu volatilite devam ederken çok sayıda Blockchain veri analizi platformu son günlerde kaydedilen büyük ölçekli SHIB transferlerine işaret etti.

Kripto Para Piyasası, Haftaya Yüksek Volatilite ile Başladı

Yeni haftaya yüksek volatilite ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin, 28.350 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ethereum (ETH) ise kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 1800 dolar seviyelerine yaklaşırken kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,18 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Piyasadaki bu yüksek volatiliteye karşın Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA, sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte piyasada pozitif ayrıştı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı.

SHIB, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?

Arkham Intelligence ve Whale Alert gibi çok sayıda blockchain veri analizi platformunun paylaştığı son verilere göre portföylerinde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adresler, son günlerde büyük ölçekli transferler gerçekleştirmeye başladı.

Arkham Intelligence tarafından sağlanan verilere göre saatler içerisinde 6 trilyondan fazla SHIB, iki farklı Coinbase adresi arasında transfer edildi. Ayrıca yine farklı bir balina da bilinmeyen iki farklı adres arasında 1,9 trilyonluk SHIB transferi gerçekleştirdi.

Birçok kripto analiz platformu gerçekleşen transferlerin ardından toplam transferin belirli bir kısmının kripto para borsalarına aktarıldığını ve bu durumun yeni bir düşüşe işaret ediyor olabileceğini dile getirerek yatırımcıları uyardı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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