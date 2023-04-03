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Göz Kamaştırıcı! Kripto Kralı Yeni Rekorlar Kırıyor!

Kripto kralı birçok metrikte rekora koşuyor. Makro cephede baskı sürse de on-chain veriler umut veriyor.
15:40
3 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Volatilite halen yüksek ve Bitcoin fiyatı 28.000 doların üstünde kalmaya kararlı görünüyor. Peki son durum ne? Özellikle on-chain tarafında daha iç açıcı bu tablo var. Enflasyon, borsalara açılan davalar derken kripto para yatırımcılarının üstündeki baskı oldukça fazla. Belki de on-chain veriler bunu hafifletebilir.

Bitcoin Yeni Rekorlar Kırıyor

BTC/com tarafından yapılan son tahminlere göre Bitcoin madencilik zorluğu önümüzdeki 3 gün içinde %2,3 oranında artacak. Bu sayede zorluk yeni ATH seviyesine ulaşacak. Bu arada MiningPoolStats’tan alınan veriler, hash oranı için de benzer bir artış eğilimi gösteriyor ve bazı ölçümlere göre son günlerde saniyede 400 exahash (EH/s) rekoruna ulaşıldı.

Hızlı büyümenin arkasında ne olabileceğini analiz eden madencilik firması River’da araştırma analisti olan Sam Wouters açıkladı ve fiyat artışları sayesinde kenara çekilen makinelerin faaliyete dönmesinin devam eden rekorlara sebep olduğunu söyledi.

“Birkaç büyük kamu madencisinin kullanılmayan ASIC’lerden oluşan önemli envanterlere sahip olduğu söyleniyor. Bitcoin‘in fiyatı çok düşükken ve geçen yıl mümkün olduğunca çok envanter çevrimiçi hale getirilmişken, bir noktada ağın kaldırabileceği maksimum kapasiteye ulaşıldı. Fiyatların yeniden yükselmeye başlaması ve aradan biraz zaman geçmesiyle birlikte, bu envanterin daha fazlası çevrimiçi hale gelebildi.”

Bitcoin On-Chain Veriler

Glassnode tarafından sağlanan verilere göre madenciler kazdıklarından daha fazla BTC’yi ellerinde tutuyor. 30 günlük periyotta madencilerin net pozisyon değişikliği iki haftalık düşüş trendinin ardından şimdi tekrar pozitif.

Bitcoin arz şokları yaratma kabiliyetiyle biliniyor, ancak son veriler uzun vadeli eğilimin altını çiziyor. Bu yıl BTC fiyatlarında yaşanan geri dönüşe rağmen, on yıl ya da daha uzun bir süredir atıl durumda olan mevcut arz miktarı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. En azından Nisan 2013’ten bu yana cüzdanından çıkmayan 2.691.418,953 BTC ile bu rekor bu hafta bir kez daha kırıldı. Bu, 21 milyon BTC’lik toplam olası arzın %12,81’ine ya da şimdiye kadar çıkarılan arzın %13,91’ine denk geliyor.

Tüm bu veriler makro ve düzenleyici cephedeki baskıya rağmen kripto para kralının iyi bir noktada olduğunu gösteriyor.

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