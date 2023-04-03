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Kripto para piyasaları özellikle 2020 sonu itibariyle kurumsal yatırımcıların ilgisini daha fazla hissetmeye başladı. Bu ilgi boğa sezonuna nazaran azalsa da devam ediyor. Peki son 1 haftada hangi kripto paralara ne kadarlık kurumsal giriş/çıkış oldu? Son raporda tüm detaylar yer alıyor. İşte merak edilenler.

Bitcoin Kurumsal Yatırımcı Raporu

Kripto paralarla bağlantılı fonlara geçtiğimiz hafta net 2,5 milyon dolar giriş oldu. İşlem hacimleri önceki haftaya nazaran %33 oranında azaldı. Bitcoin’e yönelik duyarlılık oldukça destekleyici oldu ve 8,8 milyon dolar giriş gören Bitcoin fonları 2,5 milyon dolar çıkış yaşadı. Çıkış yaşanan Bitcoin fonlarının short yönlü oluşu da pozitiftir. Ethereum’daki çıkışlar (2,8 milyon dolar) ve short fonlarına (0,5 milyon dolar) girişler, yatırımcıların yaklaşan Şangay yükseltmesi için endişelerini sürdürdüğünü gösteriyor.

Özellikle kurumsal cephede kilit açılışı hususu büyük bir satış baskısı olarak görülüyor. Ethereum fonlarından son aylardaki çıkışların temelinde de bu gelişme yatıyor. Kripto para fonlarına toplamda net 2,5 milyon dolar giriş görüldü. Bu durum, güvenilir borsalardaki işlem hacimlerinin %61 oranında düştüğü daha geniş Bitcoin piyasasına da yansıdı ve her iki veri noktası da bir önceki haftaya kıyasla kripto piyasasına çok daha az katılım olduğunu gösterdi.

Kurumsalların Aldığı Altcoinler

Bölgesel ölçekte kurumsalların en fazla giriş yaptığı bölge geçtiğimiz hafta Almanya oldu. Almanya’da 21 milyon dolar giriş görülürken, ABD, Kanada ve İsviçre’de sırasıyla 12,4 milyon, 3,9 milyon ve 1,5 milyon dolar çıkış görüldü. Peki altcoinler cephesinde son durum ne? Kurumsallar hangi altcoinlere ilgi gösteriyor? XRP ve Polygon sırasıyla 0,8 milyon ve 0,3 milyon dolarlık cılız girişler gördü. Binance ve Polkadot’ta ise sırasıyla 0,34 ve 0,29 milyon dolar giriş gördü.

Burada dikkat çeken şey Ripple (XRP) ve davanın yakında biteceğine dair yaygın iyimserlik kurumsal yatırımcıları da cesaretlendirmiş görünüyor. XRP Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,5 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. Teknik görünüm bu kritik destek seviyesinin korunmaya devam ettiği senaryoda yükselişin sürebileceğini söylüyor.