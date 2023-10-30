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Tron (TRX) Cephesinde Son Durum Ne? TRX Kaç Dolar Olur?

Özet

  • Tron'un TVL'i (ağdaki toplam kilitli değer) 7,78 milyar dolar ile yeni zirvesine ulaştı.
  • TRX Coin fiyatı yaklaşık 1 yıldır zayıf ancak istikrarlı biçimde yükseliyor.
  • Fiyat 0,102 doları aşarak 0,13 ve 0,148 bölgelerini hedefleyebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
01:00
30 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) fiyatı haftalık kapanış yaklaşırken tekrar 35.000 doları aşmak için mücadele ediyor. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 34.600 dolar seviyesinde. Ekim ayının son günlerinde kurumsal talebin de etkisiyle ikinci bir yükseliş dalgası görebiliriz. Peki Tron (TRX) için son durum ne?

İçerik Rehberi

Tron (TRX)

TRX Coin fiyatı ayı piyasasında diğer kripto paralardan önemli ölçüde ayrıştı ve çok büyük kayıplar yaşamadı. Yatırımcılar birçok kripto paranın ATL seviyesine hatta daha da aşağı fiyat bölgelerine indiğini gördü. Diğer taraftan Tron için on-chain veriler daha fazla güç sinyali gönderiyor. TVL (ağdaki toplam kilitli değer) 7,78 milyar dolar ile yeni zirvesine ulaştı.

TRX Coin’e süregelen talep ve USDT desteği ağ değerinin artmasına katkıda bulunuyor. Solana gibi güçlü rakiplerin TVL’i 350 milyon dolarlarda yıllık zirve yaparken Tron’un 8 milyar dolar eşiğine yaklaşmış olması önemli.

Diğer taraftan Santiment tarafından sağlanan verilere göre ağdaki hacim 24 Ekim tarihinde zirve yaptıktan sonra düşmeye başladı. Fiyatta önemli bir düşüş olmaması ve yükseliş eğiliminin devamı nedeniyle balina ve bireysel yatırımcı talebinin devam ettiği söylenebilir.

Justin Sun tarafından açıklanan rakamlara göre Tron’u da içine alan kripto şirketler grubu son çeyrekte 202 milyon dolar gelir ve 98 milyon dolar kazanç elde etti. Sun yılın son çeyreği için 104 milyon dolar kazanç tahmin ediyor.

TRX Coin Kaç Dolar Olur?

Fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,09499 dolarda bulunuyor. Tron (TRX) fiyatı aynı bölgeye Temmuz ortasında da ulaşmıştı ancak üst fitilden göreceğiniz üzere kar satışları fiyatı hızla aşağı çekti. Şimdi daha inandırıcı biçimde 0,1 dolar eşiğine dayanan altcoin bu önemli bölgeyi desteğe çevirebilir.

Eğer fiyat artışı sürerse 0,102 doların geri alınmasıyla 0,13 ve 0,148 dolar bölgeleri aşılmak istenecektir. Haftalık grafikte en dikkat çeken şey ayı piyasasında fiyatın nispeten dar bir alanda kalmayı başarmış olmasıdır. 0,045 dolar ayı dibi olarak birçok kez test edildi ancak fiyat bu seviyeden toparlanmayı bildi.

28 Kasım 2022 itibariyle de popüler altcoin daha yüksek zirveler yapmaya devam etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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