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Bitcoin ve Ethereum’da Detaylı Analiz! Grafiklerle Fiyat Tahmini!

Özet

  • Bitcoin, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin borsa yatırım fonunu onaylama umuduyla Ekim ayında %27'lik bir artış yaşadı.
  • BTC fiyatında 35.280 dolar seviyesinden geri çekilme görüldü, ancak uzmanlar 32.400 dolar ve ardından 31.000 dolar önemli destek seviyeleri olarak belirledi.
  • Ethereum, 1.746 dolarlık direnci aştı ancak 1.865 dolar seviyesinde satış baskısıyla karşılaştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
02:00
30 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin (BTC) borsa yatırım fonunun Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından onaylanacağı umudu, Bitcoin’in fiyatını Ekim ayında %27 oranında kazanç kaydetmesini sağladı. Bu durum duyarlılığı iyileştirerek yatırımcılarının satın almalarını arttırdı.

Bitcoin (BTC) Fiyat Tahmini

Bitcoin’in 24 Ekim’deki 35.280 dolardan geri çekilmesi, daha yüksek seviyelerin yatırımcılar tarafından satışları çektiğini gösterebilir. Ayılar 27 Ekim’de daha derin bir geri çekilme başlatmaya çalıştı ancak mum çubuğunun uzun kuyruğu, düşük seviyelerde sağlam alımların olduğunu gösteriyor. Yükselen hareketli ortalamalar alıcılar için avantaja işaret etse de, göreceli güç endeksindeki (RSI) aşırı alım seviyeleri, BTC/USDT paritesinin konsolidasyonda daha zaman harcayabileceğini gösterebilir.

Aşağı yönde dikkat edilmesi gereken önemli seviye 32.400 dolar ve ardından 31.000 dolar. Satıcıların kontrolü ele geçirmek için fiyatı bu bölgenin altına çekmesi gerekebilir. Aksine eğer fiyat mevcut seviyeden yükselirse ve 35.280 doların üzerine çıkarsa, bu boğaların hakimiyeti yeniden kazanabileceğine işaret edebilir. Parite daha sonra bir sonraki hedef olan 40.000 dolara yükselebilir. Ayrıca 20-EMA yavaş yavaş düzleşiyor, bu da boğaların yakın vadede hakimiyetini kaybettiğini gösterebilir. Bu durum, pariteyi bir süre 35.280 ila 33.200 dolar aralığında tutabilir. Ayılar fiyatı 33.200 doların altına çekerse parite 32.400 dolara düşebilir. Aksine eğer fiyat yükselir ve 35.280 doların üzerine çıkarsa, bu mevcut konsolidasyonun bir devam modeli olduğunu gösterebilir. Parite daha sonra 40.000 dolara doğru fırlayabilir.

Ethereum (ETH) Analizi

Ethereum 23 Ekim’de 1.746 dolarlık direncin üzerine çıktı ve 26 Ekim’de 1.865 dolara ulaştı. Bu seviye, kısa vadeli yatırımcıların satışını çekti ve fiyatı 1.746 dolarlık kırılma seviyesine doğru hareket etmesine neden oldu. Boğalar yeniden testi başarıyla 1.746 dolara kadar savundu, bu da seviyenin yeni bir taban görevi görebileceğini gösterebilir. Yükselen 20 günlük EMA ve aşırı alım bölgesine yakın RSI, boğaların kontrolü elinde tuttuğunu gösterebilir. Alıcılar daha sonra fiyatı 1.865 doların üzerine çıkarmaya çalışacak. Başarılı olurlarsa ETH/USDT paritesi 2.000 dolara yükselebilir. Ayılar yükselişi önlemek istiyorsa fiyatı çekip 1.746 doların altında tutmak zorunda kalabilir. Bu, 20 günlük EMA’ya düşüşün kapılarını açabilir.

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