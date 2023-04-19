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2021 sonunda bu hedefe fazlasıyla yaklaşan Bitcoin fiyatı yolun yarısını geçtikten sonra geri dönmüştü. Fakat son boğa sezonunun yıldızı olan analiste göre bu hedefine kesinlikle ulaşacak. Peki gecikmeli de olsa Bitcoin ne zaman 100 bin doları aşacak? Altı haneli fiyat hedefini yıllardır bekleyen yatırımcılar bunu ne zaman görecek?

Bitcoin (BTC) 100 Bin Dolar

Herkesin 2021 yılında ezberlediği Stock-to-Flow (S2F) modelinin (Stoktan akış modeli) mucidi PlanB’ye göre Bitcoin, 2024’teki halving olayının hemen ardından 100.000 doları aşan bir fiyata sahip olacak. S2F modeli, Bitcoin’in kıtlığını göz önünde bulundurarak fiyatını tahmin edebilen bir değerleme yöntemidir. Bir varlığın mevcut arzı ile üretim ya da giriş oranı arasındaki ilişkiye dayanır. Bitcoin bağlamında, “stok” şu anda dolaşımda olan toplam BTC sayısını temsil eder. Bu arada, “akış” madencilik yoluyla yeni BTC’lerin yaratılma hızını ifade eder. S2F oranı stoğu akışa bölerek Bitcoin’in kıtlığını ölçer.

2022 Kasım ayında model başarısız olmuştu ve 15.500 dolara düşen Bitcoin fiyatı nedeniyle herkes PlanB ile alay etti. Ancak gizemli analist bunun FTX olayından dolayı olağanüstü bir dönemi temsil ettiğini düşünüyor.

Bitcoin (BTC) Uzman Tahmini

Analist, Bitcoin‘in yakın gelecekte 32.000 dolar seviyesini aşacağını ve bunun orta vadede 60.000 dolar seviyesine kapı aralayacağını düşünüyor. PlanB, 100.000 dolar hedefinin halving sonrasında muhtemelen 2025 başında gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Peki gizemli analist bunu ilk defa mı söylüyor? Aslında 2021 Aralık ayı hedefi de 100.000 dolar seviyesiydi ve Kasım ayında 69.000 dolara ulaşan Bitcoin fiyatı herkese “acaba mı?” dedirtti.

Ancak başarısız oldu. 2022 yılı başında Vitalik Buterin dahil kripto endüstrinin neredeyse tüm önde gelen isimleri onunla dalga geçti. İlgi Capo gibi ayılara kaymıştı. Fakat şimdi aynı şeyi Capo ve diğerleri için görüyoruz. Bu bir döngü ve fiyat kadar analistlere bakış açısı da bu döngüde değişiyor. PlanB birçok yatırımcı için yükselişi temsil ederken diğerleri Capo’nun arkasında duruyor. Zaman kimin haklı olduğunu gösterecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.