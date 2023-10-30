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  •   Kemerleri Bağlayın! Tüm Gözler “Sıfır Silme” Operasyonu İle Yankılanan Bu Altcoin’de!

Kemerleri Bağlayın! Tüm Gözler “Sıfır Silme” Operasyonu İle Yankılanan Bu Altcoin’de!

Özet

  • Shiba Inu (SHIB) dünyası, popüler altcoin'in fiyatından bir sıfır daha silinmesi ihtimaline odaklandı.
  • Şu an 0,00000794 dolar civarında işlem gören SHIB'in 0,00001 dolar seviyesini geçmesi yaklaşık %25,5'lik yükselişe karşılık eliyor.
  • Sıfır silme olayı SHIB'in büyümesi ve kabulünün sembolik bir göstergesi olarak görülüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:29
30 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Shiba Inu (SHIB) dünyası, SHIB’in fiyatından bir sıfır daha silinmesi ihtimaliyle çalkalanıyor. Şu anda 0,00000794 dolardan işlem gören SHIB’in bu dönüm noktasına ulaşması ve 0,00001 dolar seviyesini aşması yaklaşık yüzde 25,5’lik bir yükselişe karşılık geliyor. Binance’in sağladığı verilere göre SHIB en son Ağustos ayında 0,000001 dolar seviyesinin üzerinde işlem gördü.

SHIB’deki Yaklaşan “Sıfır Silme” Operasyonu

Kripto diline aşina olmayanlar için bir altcoin’de “sıfırı silmek”, on katlık fiyat artışına ve ondalık virülünü sağa kaydırmayı ifade etmektedir. Bu dönüm noktası, büyümenin önemli bir sembolü olmakla birlikte, Shiba Inu dünyasında büyük heyecan yaratıyor. Meraklılar bu durumu altcoin’in potansiyelinin ve genişleyen kabulünün bir kanıtı olarak görüyor.

2021’in sonlarında SHIB‘in fiyatında kayda değer bir artış olmuş ve fiyattan sürekli olarak sıfırlar silinmişti. O dönem, hem bireysel yatırımcılardan hem de kripto para piyasasının genelinden büyük ilgi gördüğü için altcoin özellikle dikkate değerdi. Bireysel yatırımcıların artan ilgisi, artan medya ilgisi ve spekülatif ticaret gibi faktörlerin bir araya gelişi SHIB’in fiyatını yeni zirvelere taşımıştı.

Bu artış, SHIB’nin fiyatındaki on kat artışın sembolik bir temsili olarak değerlemesinden sıfırların silinmesiyle sonuçlandı. Altcoin‘in aktif topluluğu ve meraklıları, SHIB’in artan popülaritesini ve daha fazla büyüme potansiyelini göstermesinden sürekli olarak kutladı. Fiyat ve piyasa değerindeki önemli artış, SHIB’i bir dönem için piyasa değerine göre en büyük altcoin listesinde ilk 10’a taşıyarak kripto para piyasasındaki hızlı yükselişini vurguladı.

O dönem SHIB’nin bir memecoin‘den daha fazlası olarak konumunu güçlendirmesi ve topluluk odaklı altcoin’lerin yüksek piyasa değerlerine ve ilgiye ulaşma potansiyelini göstermesi açısından çok önemliydi. Yine de altcoin güncel fiyatlarla tüm zamanların seviyesinden yüzde 90 altında işlem görüyor.

SHIB’nin Yükselişini Destekleyen Faktörler

SHIB’nin son fiyat artışında çeşitli faktörler etkili oluyor. Kripto para piyasasının geneli kısmen bir spot Bitcoin ETF’sinin onaylanacağı ihtimali üzerine toparlanma belirtileri gösteriyor. Hafta sonunda Bitcoin’in (BTC) fiyatı bir kez daha 35 bin dolar seviyesini aşmaya çok yaklaştı.

Bununla birlikte SHIB’i çevreleyen beklentinin çoğu, geliştirme ekibinden gelecek duyurulardan kaynaklanıyor. SHIB’in fiyatını hareketlendiren son etmen Shiba Inu dünyasının önde gelen isimlerinden Shytoshi Kusama‘nun ufukta önemli değişiklikler olduğunu açıklaması oldu. Shiba Inu’nun resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından bu yöndeki beklentileri artıran bir paylaşım gelirken, 31 Ekim’a işaret edildi.

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