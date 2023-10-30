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  •   Sürpriz Karar! Türklerin Akın Ettiği Altcoin’de Son Tarih 1 Aralık Olarak Açıklandı!

Sürpriz Karar! Türklerin Akın Ettiği Altcoin’de Son Tarih 1 Aralık Olarak Açıklandı!

Özet

  • Avalanche (AVAX) ekosistemiyle ilişkilendirilen Blockchain tarayıcısı Snowtrace'in faaliyetlerinin 1 Aralık'ta sonlandırılacağı açıklandı.
  • Kullanıcılar, özel etiketleri ve sözleşme doğrulama verilerini tarayıcının kapanmadan önce indirmeleri gerekecek.
  • Snowtrace'in kapatılmasının ardından yeni ve gelişmiş bir çözümün sunulması bekleniyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
10:58
30 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Türklerin akın ettiği altcoin projelerinden biri olan Avalanche (AVAX) kısa süre önce yapılan duyuru üzerine gündeme oturdu. Projeden yapılan duyuruda Avalanche’ın Blockchain tarayıcısı Snowtrace’in 1 Aralık’ta saat 03.00’da faaliyetlerinin sonlandırılacağı açıklandı. Gelişme, platform kullanıcılarını, özel isim etiketlerini ve sözleşme doğrulama verilerini tarayıcının devre dışı bırakılma tarihinden önce indirmeleri gerektiğini gösteriyor.

Avalanche’ın Snowtrace’inin Faaliyetleri Sonlandırılıyor

Avalanche platformuyla ilişkili Blockchain tarayıcısı Snowtrace‘in Kasım ayı sonunda faaliyetlerini durduracağını açıklaması toplulukta sarsıntıya neden oldu. Özellikle Snowtrace, Blockchain endüstrisinde popüler bir tarayıcı olan Etherscan‘ın arkasındaki ekip tarafından geliştirilen ve işletilen bir C-Chain Blockchain gezgini olarak öne çıkıyordu.

Snowtrace platformundan yapılan resmi bildiride, “Snowtrace, 30 Kasım’da UTC’de 00.00’dan itibaren faaliyetlerini durduracak. Lütfen özel isim etiketlerinizi ve sözleşme doğrulamalarınızı devre dışı bırakma tarihinden önce indirin.” notu düşüldü. Bu not Blockchain ile ilgili faaliyetleri için Snowtrace’e güvenen kullanıcılar arasında endişenin tavan yapmasına neden oldu.

Snowtrace’in faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik sürpriz karar, altcoin projesinin topluluğunda soru işaretlerine ve spekülasyonlara yol açtı. Özellikle, birkaç kullanıcı Avalanche ekibinin platforma olan desteğini keserek kapanmasına yol açabileceğine dair endişelerini dile getirdi. Bu yöndeki iddialara yanıt veren Avalanche’ın arkasındaki şirket Ava Labs‘ın Strateji ve Operasyon Başkanı Phillip Liu Jr. yeni bir çözüme geçiş yapılacağını doğrularken daha gelişmiş bir çözüm sunulacağının sinyalini verdi. Phillip Liu Jr. tarafından verilen yanıt bazı kullanıcıların endişelerini hafifletirken, diğerleri resmi bir güncelleme veya platformdan daha fazla netlik sağlanmasını bekliyor.

Avalanche İçin Sırada Ne Var?

1 Aralık olarak belirlenen son tarih hızla yaklaşırken, Blockchain ile ilgili ihtiyaçları için Snowtrace’e güvenen kullanıcıların hızla harekete geçmeleri gerekiyor. Özellikle de kullanıcıların herhangi bir aksaklık ya da veri kaybının önüne geçmek için özel isim etiketlerini ve sözleşme doğrulama verilerini tarayıcının devre dışı bırakılmasından önce kendi veri depolama alanlarına indirmeleri gerekiyor.

Avalanche’ın Blockchain tarayıcısının geleceği şu an için belirsiz olsa da, ekosistemde gezinen kullanıcılar için daha iyi bir deneyim vaat eden yeni ve gelişmiş bir çözümün ufukta olduğu görülüyor. Topluluk bu geçişi hevesle beklerken, kullanıcıların Snowtrace’in kapanışına hazırlanmaları ve temel verilerini buna göre korumaları gerekiyor.

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