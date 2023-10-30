  100 Dolar Mümkün! Etherem’un Ünlü Simasından Açıklama: SEC XRP’yi Bu Yüzden Hedef Almış Olabilir!

Ethereum‘un eski danışmanlarından Steven Nerayoff, XRP fiyatıyla ilgili yorum yaptı. SEC davasından gelen haberlerin ardından XRP ile ilgili fiyat tahminleri arttı. Bu tahminlerin çoğu bir kısmı beklenilenin çok üzerinde olsa da büyük bir kısmı yükseliş yönündeydi.

Yakın zamanda gerçekleştirilen bir tartışmada Nerayoff, XRP’nin diğer kripto paralara benzemeyen kullanım durumuna bağlı olarak herhangi bir fiyat tavan fiyatına sahip olamayacağını belirtti.

XRP’nin Fiyatının Sınırı Yok

XRP’nin ortaya çıkmasını sağlayan Ripple ve SEC arasında gerçekleşen davanın uzun sürmesi sebebiyle ünlü isimler de olaya müdahil oldu. Bu durum sonucunda Ripple ve XRP çevresinde büyük miktarda destekçi topladı. Bahsedilen ünlü isimlerden bir tanesi ise Ethereum’a yaptığı danışmanlıkla bilinen ve geçmişte SEC’in Ethereum ile olan ilişkilerinde sıkıntılar bulunduğunu söyleyen Steven Nerayoff oldu.

Nerayoff’un XRP konusundaki son yorumu ise X’te bir kullanıcıya verdiği cevapla geldi. XRP’nin potansiyel fiyatı hakkında meraklı olan bir kullanıcı 10 doların üzerine çıkıp çıkamayacağı ve potansiyel olarak 100 dolara kadar yükselip yükselemeyeceğini merak eden kişinin sorusunu yanıtlandırdı.

Nerayoff verdiği cevapta, Ripple’ın gerekli şartları sağlaması halinde XRP’nin fiyat tavanı olamayacağını ve 100 dolar fiyat seviyesini aşabileceğini belirtti. Nerayoff bu konuya cevap vermenin sanıldığı kadar kolay olmayacağını da kabul etti.

Bu açıklama, XRP ile ABD doları arasında paralel bir yapı bulunduğunu açıklarken yapıldı. Nerayoff’a göre ABD dolarına benzer bir biçimde, XRP’nin fiyatı da ilerleyen zamanda önemsenmez bir hale gelebilir ve değeri fiyatıyla ölçülmeyebilir.

XRP’nin Ripple tarafından ortaya çıkarılış amacı, dünya genelinde hızlı ve düşük maliyetli ödemelere fırsat sağlamaktır. Olası bir durumda bankaların ihtiyacı arttıkça ve ödeme sağlayıcıları Ripple’ın çözümlerini benimsedikçe, XRP’ye olan talep de hızla artabilir.

Gerçekleşebilecek bu senaryo, XRP’nin potansiyel olarak küresel bir rezerv para birimine dönüşmesinin yolunu açabilir. Ayrıca SEC’in bu potansiyel sebebiyle Ripple ve SEC’i hedef almış olabileceği de düşünülüyor.

XRP Fiyat Son Durum

Nerayoff, XRP’nin rezerv para birimi olacağına dair iddialarda bulunan ilk kişi değil. Bu yazının yazıldığı sırada XRP fiyatı incelendiğinde, 7 günlük süreçte %5,85’lik artış yaşadı. Bu inceleme yıllık olarak incelendiğinde ise %61,25’lik bir fiyat artışıyla 0,546 dolardan işlem görüyor.

Kripto analisti ERGAG CRYPTO kısa bir süre önce XRP adına bir fiyat tahmininde bulundu. Bu tahminde XRP fiyatının sahip olduğu mevcut seviyeden 40 kat artacağını belirten analist fiyatın 27 dolara yükseleceğini belirtti. Ünlü analiz firması Messari’ye ait raporda ise, XRP Ledger üzerindeki DEX hacminin geçtiğimiz çeyrekte %390 oranında arttığını belirtti.

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