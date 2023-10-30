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  •   Ünlü Analistten Solana (SOL), Chainlink (LINK) ve Bu Altcoin İçin Ralli Yorumu!

Ünlü Analistten Solana (SOL), Chainlink (LINK) ve Bu Altcoin İçin Ralli Yorumu!

Özet

  • Kripto analisti Poppe, Solana'nın (SOL) güçlü bir yükseliş trendinin ortasında olduğunu belirterek 36-39 doların görülebileceğini söyledi.
  • Analist, Chainlink (LINK) için uzun zamandır devam eden konsolidasyonun ardından 12,5-13 dolara doğru yükselebileceğini belirtti.
  • Dahası Poppe, Layer 2 ölçeklendirme çözümü Arbitrum'da (ARB) ise yükseliş beklentisi içinde olduğunu belirtti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:59
30 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Michael van de Poppe, aralarında Solana (SOL) ve Chainlink‘in (LINK) de bulunduğu üç altcoin için son durumu değerlendirirken, üç altcoin için sırada ne olduğunun ana hatlarını çizdi. İşte analistin izleme listesindeki o altcoin’ler ve yaptığı yorumlar.

Analistin Chainlink (LINK) ve Solana (SOL) Yorumu

Kripto para analisti ve trader’ı Poppe, sosyal medya platformu X’den takipçilerine Ethereum‘un (ETH) rakibi olarak gösterilen Solana‘nın 40 dolara yaklaşabileceği güçlü bir yükseliş trendinin ortasında olduğunu söyledi. Analist SOL’daki güncel görünümü değerlendirirken “Güçlü görünüm ve güçlü yükseliş trendi içinde. Bu sefer 36-39 dolara ulaşırsak şaşırmam. Daha derin bir düzeltme olacak olursa yaşanacak olan çekilmede 26-28 dolardan bir miktar SOL almak isterim.” ifadelerini kullandı.

SOL’un ardından Chainlink‘i değerlendiren Poppe, popüler altcoin’in aylarca süren konsolidasyonun ardından nihayet gerçekten iyi durumda olduğunu söyledi. Analist, LINK için yaptığı yorumda “Birkaç aydır varlığını koruyan aralıktan çıktı ve güç göstermeye devam ediyor. Eğer 12,5-13 dolara doğru yükselirsek şaşırmayacağım. Eğer daha derin bir düzeltme olacaksa devam etmeden önce 9,60-10 dolardan alıma geçmek gerekiyor.” dedi.

Poppe’nin Arbitrum’daki Ralli Beklentisi

Poppe’nin izleme listesindeki üçüncü altcoin ise Layer 2 ölçeklendirme çözümü Arbitrum (ARB). Analist, ARB’deki rallinin devam etmesini beklediğini ifade ederken, kartlarda sığ bir geri çekilme ihtimalinin bulunduğunun altını çizerek şunları söyledi:

ARB’deki yükselişin devam etmesini bekliyorum. Tercihen fiyat 1,11 dolara ulaşmadan önce 0,85-0,88 dolar civarına çekilebilir. Eğer böyle bir geri çekilme olacak olursa bu seviyelerden alım yapmaya başlamak gerekiyor. 0,98 dolar direncinin yeniden test edilmesi muhtemelen yukarı yönde bir kırılma ile sonuçlanacaktır.

Güncel verilerle ARB, bu yazının hazırlandığı sırada 1.19 milyar dolar piyasa değeri ile son 24 saatte yüzde 1,45 yükselişle 0,9328 dolardan işlem görüyor.

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