Ripple (XRP) Sağlık Alanında Son Müjdesini Verdi

Kripto para piyasaları yeni haftaya güçlü başladı ve BTC haftalık kapanışını 34.500 dolarda yaptı. XRP Coin de 0,55 dolar bölgesine geri döndü. Bugün gelen duyuru yeni atılan adımla ilgili detayları içeriyor. Şirket davanın yakında sona ermesiyle blockchain alanındaki anlaşmalarını hızlı biçimde sürdürmek istiyor. Bu doğrultuda Dubai’ye genişleme planı açıklandı.

XRP Coin Haberleri

XRP Ledger üzerine inşa edilen ilk ilaç ve sağlık platformu olan XRP Healthcare bugün yaptığı resmi duyuruda Orta Doğu’ya genişlediğini açıkladı. ABD merkezli teknoloji şirketi Ripple Labs davanın sonuna yaklaşıldığı için XRP Ledger’ın kurumsal kabulünü hızlandırmaya çalışıyor. Birçok kripto girişimi farklı alanlarda öncü şirketlere blockchain hizmetleri sunmaya başladı. Chainlink ve Swift arasındaki ortaklığa benzer gelişmeleri Ripple için de görebiliriz.

Duyuruda şunlar yazıyordu;

“XRP Healthcare, Orta Doğu’nun, Birleşik Krallık da dahil olmak üzere diğer birçok yargı bölgesine kıyasla blockchain konusunda daha ilerici düzenlemeler hedeflediğini görüyor.”

XRP Healthcare İş Geliştirme Sorumlusu Laban Roomes şunları söyledi;

“Orta Doğu, özellikle blockchain ve kripto alanında, inovasyon ve teknolojinin dikkate değer bir şekilde benimsendiğini gösterdi. Dubai’nin ilerici düzenleyici çerçevesiyle bu uyum, burayı XRP Healthcare’in genişlemesi ve yükselişi için ideal bir yer haline getiriyor. XRP Healthcare’in uzun vadeli bir proje olduğu ve yol haritasının 2027 yılına kadar uzandığı unutulmamalıdır.”

Girişim Dubai’de XRP Healthcare L.L.C’yi kurarak bu alandaki faaliyetlerini çevre bölgeler için artıracak. XRP Healthcare, yılın başlarında The Burnratty Investment Group ile ortaklık kurdu ve Ripple ekosisteminin en önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

XRP Coin Yorumları

XRP Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,558 dolardan alıcı buluyor. Kritik bölge 0,58 dolar ancak borsa hacimleri düştüğü için yatırımcılar risklerini azalttı. Haftalık grafikte hedefler halen net ve eğer XRP Coin fiyatı ilk direnci aşarsa 0,64 ve 0,67 dolar bölgelerini hedefleyebilir. Bunun üzerindeki haftalık kapanışlardaysa 0,94 dolar direnci hedeflenecektir.

Günlük grafikte 0,54 dolar destek olarak çalıştı ve 0,564 dolar üzerinde kapanışlarda zorlanan bir fiyat var. Direnç testlerindeki uzun üst fitiller kısa vadeli yatırımcıların kar satışlarını yansıtıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.