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Chainlink (LINK) Ralliye Başlayacak Mı?

LINK kritik bir seviyede, peki kısa vadede ralli ihtimali var mı? Yatırımcılar bu iki seviyeyi yakından izlemeli!
20:00
17 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin (BTC)’in yükselişleri sırasında hızla toparlanan LINK yeniden ralliye başlayabilecek mi? Yatırımcılar hangi seviyeleri izlemeli? Kripto para yatırımcıları tarafından yoğun ilgi gösterilen altcoinlerden olan LINK yazı hazırlandığı sırada 14,5 dolardan alıcı buluyor. Kısa vadeli beklentiler ve güncel fiyat görünümünü ele alıyoruz.

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK), en son düşüşün ardından aylık en düşük seviyesine ulaştığından beri, trend çizgisinden ve 13,5 dolar seviyesindeki yatay destekten geri sıçradı. LINK için %23,6 Fibonacci direncinin altında bir kapanış, potansiyel bir kırılmadan önce 14,18 dolar seviyesinin potansiyel olarak yeniden test edilmesini sağlayabilir.

11,7 dolar seviyesindeki destek tarihsel olarak (bir yıldan fazla bir süredir) güçlü bir alım bölgesi işlevi gördüğünden, LINK yükseliş trend çizgisi desteğini (beyaz, kesikli) güçlendirmek için şubat ayının en düşük seviyelerinden geri döndü.

LINK Ralli Yapar Mı?

Son toparlanma 18 dolarlık direnç tarafından reddedildi. Şimdi, potansiyel bir 200 EMA (yeşil) yeniden testine doğru devam etmek için, LINK‘in ikna edici bir şekilde 14 dolar seviyesinin üzerinde ve güçlü hacimlerde kırılması gerekecek. Alıcılar kararlılığını göstermeye devam ederse, %23,6 Fibonacci direncinin üzerinde zorlayıcı bir kapanış bulabilir. Böyle bir durumda, 14-15 dolar aralığı, yükselen kama kırılmasının tehditlerinden ayrı olarak engeller oluşturacaktır. Eğer bu direnç aşılamazsa fiyat 14,1 dolar seviyesine bir geri çekilme yaşayacaktır.

RSI, son beş gündür hızlı bir toparlanma yolunda. Endeks dengenin üzerinde zemin bulduğu için alıcılar avantajlı görünüyor. Şu andan itibaren, alıcıların orta hattın yeniden testini önlemek için 55-57 destek aralığını tutması çok önemli olacak.

14,5 dolar seviyesi, ralli için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Bu seviyenin altında bir kapanış, 14,1 dolar civarında bir desteğin aranmasına sebep olacaktır. %23,6 seviyesinin üzerindeki herhangi bir kapanış, grafiklerinde gecikmeli bir geri dönüşe yol açabilir. Bununla birlikte, genel bir piyasa duyarlılığı analizi hayati olacaktır. Bitcoin’in yüksek volatilitesi tüm bu senaryoları çok daha farklı yerlere taşıyabilir ve gelecek herhangi bir haber fiyatın çift haneli kazanç/kayıplarını tetikleme potansiyeline sahiptir. Yatırımcıların güvendikleri projeleri kendi araştırmalarını yaparak portföylerine eklemeleri avantajlarına olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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