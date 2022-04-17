Bugün akşam saatlerinde bir DeFi platformu daha hacklendi. Yatırımcıları ilgilendiren büyük tehlike gözden kaçıyor. Yaşanan saldırının detayları, kayıplar ve tüm detayları ele alacağız. Daha da önemlisi yatırımcıları bekleyen büyük tehlikeyi ele alacağız. O halde başlayalım.
Yaşanan saldırı Beanstalk Farms akıllı sözleşmesinin kodlarındaki açıktan kaynaklanıyor. Toplam kaybın yaklaşık 80 milyon dolar olduğu biliniyor. Merkezi olmayan kredi tabanlı stablecoin protokolü olan Beanstalk Farms, Ethereum blockchaininde USD’ye endeksli Bean tokeni kullandırıyor. Bean yatırımcıları akıllı sözleşme üzerinden çeşitli seçeneklerde para kazanabiliyor.
Peki saldırı nasıl yapıldı?
Saldırgan çaldığı paraların 250 bin dolarlık kısmını Ukrayna’ya bağışlamış ve önemli bir kısmını Tornacash ile aklamaya başlamış.
Proje konuyla ilgili aşağıdaki paylaşımı yaptı ve detaylı duyurunun paylaşılacağını söyledi. Ancak Discord hesaplarından yapılan paylaşımlardan saldırganın merhametine kaldıkları anlaşılıyor. Yani büyük ihtimalle Beanstalk Farms için yolu sonu görünüyor.
Yatırımcılar çoğu zaman yüksek kazanç iştahıyla çok daha az bilinen DeFi sözleşmelerine para yatırabiliyor. Beanstalk Farms hesabının gönderisine gelen yorumlarda çok sayıda yatırımcının 4-5 haneli paralar kaybettiğini görüyoruz. Binance gibi merkezi borsalar çok daha düşük getiri oranları sunsa da “kodlama zafiyetinden” hacklenmeyecek kadar güvenlidir. DeFi hack olaylarının tamamı yazılan akıllı sözleşmelerdeki insan hatalarından kaynaklanıyor.
Yatırımcıların paralarını emanet ettikleri bu sistemlerin kapanma, saldırıya uğrama gibi riskleri bulunuyor. Bu tarz platformları adeta birer saatli bombaya benzetebiliriz. Sadece yüksek getiri motivasyonuyla, az bilinen ve güven yönünden zayıf platformlara para yatırmak size dönüşü olmayan kayıplar yaşatabilir.