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Ben Sadece Bir JPEG Değilim!

18:32
17 Nisan 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan

Birisi dünyanın en büyük borsalarından Coinbase.
Diğeri ise NFT sektörünün en pahalı koleksiyonlarından BAYC.
Peki alanında bu iki dünya devi niçin bir araya gelir ki?

Kripto paralar veya NFT alanı ile uğraşıyorsanız, bu iki kavramı duymuşsunuzdur ama ben duymayanlar için bilgilendirme, bilenler içinde kısa bir özet geçeyim. Bilgiden zarar gelmez çünkü. 🙂

Coinbase, kripto para almak, satmak, transfer etmek ve depolamak için güvenli bir çevrimiçi platform, yani bir nevi borsa. Bu arada şirket çalışanları da hepsi uzaktan, yani online çalışmakta. Benim dikkatimi çeken yer burası açıkçası. Düşünsene rahat bir şekilde evinden kendi düzenin ile çalışıyorsun… Neyse!

BAYC ise, her biri farklı farklı tasarımlara sahip maymun görsellerinden oluşan bir NFT koleksiyonu. 10 bin parçadan oluşan bu koleksiyon takipçilerine sunduğu renkli dünya ve işlem hacminden dolayı en sıkı takip edilen NFT koleksiyonlarından bir tanesi. Neden işlem hacmi dediğimi şimdi anlayacaksınız.. Geçtiğimiz yıl Yuga Labs tarafından yaratılan ve tanesi 250 dolardan satışa sunulan BAYC NFT’lerinin her biri günümüzde 300 bin doların üzerinde fiyatlarla işlem görüyor. Yani kripto para olarak da kulaklarımızda çınlasın diyorsanız 110 ETH’lik bir fiyata denk geliyor diyebilirim… Heyecanlandıran rakamlar değil mi?

Şimdi gelelim konumuza. Demiştim ya, bu iki dünya devi niçin bir araya gelir ki?

Coinbase tarafından yapılan açıklamaya göre BAYC NFT karakterleri, “The Degen Trilogy”, yani Degen Üçlemesi ile izleyicileriyle buluşacak. Diğer bir değişle bu NFT karakterlerin filmi çekilecek! Bunun içinde çok değerli ve bilinen yönetmenler ile çalıştıklarını söylüyorlar ama bunların isimlerini açıklamıyorlar lakin normalde de filmlerine aşina olduğumuzu da söylemekten geri kalmıyorlar. Yani heyecan yaratmayı iyi biliyorlar 🙂 Çıkacak olan bu filmi her yıl Haziran’ın 20–23’ünde düzenlenen NFT NYC fuarında göstermeyi planlıyorlar.

Bunun dışında çok önemli bir kısım var ki, bu koleksiyondan bir NFT’ye sahipseniz, sahip olduğunuz NFT de bu filmde yer alabilir. Nasıl mı? NFT’lerinizi Coinbase tarafından düzenlenecek olan karakteriniz üzerine bir hikaye yazarak seçmelere katmanız gerekiyor. Bunu da kendi sitesi üzerinden yapılacak duyuru ile anlatmayı planlıyor. Eğer ki NFT karakteriniz seçilirse, size, NFT sahibine 10 bin dolar lisans ücreti ödemeyi teklif ediyorlar. Neden? Çünkü o NFT’nin sahibi sizsiniz de ondan… Bu ödemeyi de Bitcoin ya da Yuga Labs ekosistemine ait Ape coin ile yapacaklarını söylüyorlar.

Vay bee! Kulaklarımız neler duyuyor, gözlerimiz neler okuyor değil mi 🙂

Sonuç olarak bir JPEG görselinin çıkış anından, şu an itibari ile izlediği yola hep beraber tanıklık etmiş oluyoruz ve aslında bu JPEG’lerin çokta boş şeyler olmadığını görüyoruz gibi…

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.
Ben Sercan.

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