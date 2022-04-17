Zengin Baba Yoksul Baba’nın ünlü yazarı Robert Kiyosaki, hiperenflasyon ve depresyonun etkilerini yakında göreceğimizi söyledi. Ayrıca, en büyük balon patlamasının geleceği konusunda da yatırımcıları uyarırken altın, gümüş ve kripto para satın almalarını tavsiye etti.

Robert Kiyosaki’nin Son Uyarıları

Zengin Baba Yoksul Baba kitabının yazarı Robert Kiyosaki, Cuma günü ABD ekonomisiyle ilgili bir dizi açıklamalarda bulunurken yatırımcıları altın, gümüş ve kripto para almaları konusunda uyardı.

Kiyosaki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla birlikte Wile E. Coyote anının ve büyük balon patlamasının yaklaştığını söyledi. Öte yandan hiperenflasyon ve depresyonun etkilerinin büyük olacağını iddia eden ünlü yazar, altın, gümüş ve Bitcoin almayı önerdi.

Ayrıca, Kiyosaki bu ayın başlarında yayınladığı bir tweet’te şu ifadelere yer verdi;

Repo piyasasının tersine çevrilmesi. Bu en son 2008’de oldu… 2008’de çok uygun fiyata harika bir gayrimenkul almak için 300 milyon dolar borç aldım. Tekrar zengin olma zamanı. Açgözlü değil, akıllı olma zamanı.

Zayıf işletmelerin ve açgözlü yatırımcıların batacağını vurgulayan ünlü yazar, şöyle söyledi;

Dikkat olun. Durgunluk ve çöküş geliyor.

Ekonomistlerden ve Ünlü İsimlerden Hiperenflasyon Uyarısı

Öte yandan pek çok ekonomist ve tahminci, Federal Rezerv 40 yıldan fazla bir süredir en yüksek enflasyonla savaşmaya devam ederken ABD ekonomisi için bir durgunluğun ufukta olduğunu dile getiriyor.

Örneğin JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, bu hafta Federal Rezerv’in ABD ekonomisini resesyona sokma riskinin arttığını söyledi. Ayrıca eski Hazine Bakanı Larry Summers, resesyonun ABD ekonomisi için yumuşak bir iniş değil “en olası” sonuç olduğunu belirtti.

Geçen yıl Ekim ayında Block Inc.’in CEO’su ve Twitter Inc.’in eski CEO’su Jack Dorsey, hiperenflasyonun yakında ABD’de ve dünyada gerçekleşeceğini öngördüğünü belirtmişti.

Son zamanlarda, Meksika’nın en zengin üçüncü milyarderi Ricardo Salinas Pliego da şiddetli dolar enflasyonu konusunda uyarıda bulunurken Bitcoin satın almayı önerdi.