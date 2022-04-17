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Kripto Madenciliği Tartışmaları Devam Ediyor! Bu Ülkede Yasadışı Madenciliğe Karşı Ağır Cezalar Kapıda

Kripto para madenciliğine yönelik tartışmalar devam ederken bu ülke yasadışı madenciliği engellemek için ağır cezalar getirmeye hazırlanıyor.
12:05
17 Nisan 2022
Kripto Madenciliği Tartışmaları Devam Ediyor! Bu Ülke'de Yasadışı Madenciliğe Karşı Ağır Cezalar Kapıda
Yazar: Emre Aydıner

Dünyanın her yerindeki ülkeler, kripto para birimleri ile ilgili kurallar ve düzenlemeler getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu ülkelerden bir tanesi de İran. Öyle ki İran yasadışı kripto para madenciliğini ortadan kaldırmak için daha katı yasalar kurallar getirmek için çalışıyor.

İran Hükümeti, yasa dışı kripto madenciliği cezasını artırmak için yeni düzenlemelerle ilerlemeyi hedefliyor. Ülke yetkili kripto madenciliğine izin verirken, elektrik şebekesindeki yükü hafifletmek için geçtiğimiz yıl yasadışı madenciliği yönelik bir operasyon gerçekleştirmişti.

Şimdi ise İran, yeni düzenlemeyle birlikte suçluları hapse atmayı ve tekrar eden ihlaller durumunda işletme ruhsatlarını iptal etmeyi planlıyor.

İran, Elektriğin Kötüye Kullanımını Yasaklayacak

Tahran Times tarafından yayınlanan habere göre, İran’ın daha katı yeni yaptırımları cezaları en az 3 kattan 5 kata kadar artıracak. Bir yetkili, dijital varlıkların madenciliği için haneler, endüstriler ve tarım için mevcut sübvansiyonlu elektriğin kullanılmasının yasaklanacağını belirtti.

Ülke, sübvansiyonlu elektrik gücünün kötüye kullanımındaki artışa dikkat çekti. Yetkili, bu yasadışı faaliyetlerin ulusal şebekedeki elektrik arzına mal olduğu konusunu gündeme getirirken vatandaşların elektrikli aletlerine de zarar verdiğini belirtti.

İran hükümeti,  2019 yılında yalnızca endüstriyel faaliyetler için kripto para madenciliğine onay verdi. Bu karar, ülke genelinde madencilikte bir artışa yol açtı. Daha sonra 2020’nin başında, yetkililer 1.000’den fazla kripto para madenciliği birimi yayınladı.

Bununla birlikte Mayıs 2021’de yetkililer, borcunu ödeyemeyenleri elektriği kötüye kullanma konusunda uyardı ve ağır para cezaları ödemeleri gerektiğini söyledi.

Madenciliğin Enerji Tüketimi Tartışmalı Bir Konu

Çin gibi ülkeler, yüksek enerji kullanımına ilişkin endişeler nedeniyle kripto madenciliğine ülke çapında bir yasak koyarak dünyaya güçlü bir sinyal gönderdiler.

Son zamanlarda, Avrupa Birliği, madenciliğin potansiyel çevresel etkileri nedeniyle kripto para birimlerini yasaklamak için oy kullandı. Ancak bu öneri reddedildi.

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