Kripto para piyasasında düşüşler yaşanırken bu Ethereum rakibi altcoin kripto para piyasasına meydan okudu. Öyle ki popüler altcoin, Bitcoin ve diğer altcoin’lerden daha iyi bir performans sergilerken %49’luk bir artışa imza attı.

Düşük sermayeli bir Ethereum rakibi altcoin, büyük bir ortaklık haberi üzerine, kripto para piyasasının çoğuna meydan okuyarak %49’luk bir artışa imza attı.

Bu hafta çok sayıda kripto para biriminin fiyatında düşüş yaşanırken, açık kaynaklı blockchain projesi DigitalBits’in yerel tokeni XDB, son yedi gün içinde %49,5 oranında değer kazandı.

Çeşitli dijital varlıkların likiditesini kolaylaştırmaya yardımcı olmak ve kitlesel pazarın benimsenmesini sağlamak için mevcut tüketici uygulamalarıyla entegre olmak üzere tasarlanan DigitalBits, markaları desteklemek için oluşturulmuş “hızlı, çevre dostu” ve kurumsal düzeyde bir blok zinciri olarak kendini tanımlıyor.

Proje Mart ayı sonlarında, dünyaca ünlü emekli futbol yıldızı David Beckham‘ın takımlarına küresel bir elçi olarak katılacağını duyurdu. Bu duyuru fiyatta inanılmaz bir artışı tetikledi. Öyle ki Beckham’ın projeye dahil olmasıyla birlikte altcoin, Mart 2022’de yüzde 100’lük bir artış kaydetti.

Beckham, konuya yönelik yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

Her zaman dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımla bağlantı kurmanın yeni yollarını bulmaya hevesliyim. Al ve DigitalBits ekibiyle konuştuğum an, bunun hayranlarım için çevrimiçi ortamda yeni deneyimler yaratmak için büyük bir fırsat olduğunu biliyordum. Her zaman en iyi ekiplerle çalışmaktan gurur duydum ve gelecekte NFT [değişmeyen token] koleksiyonlarım ve daha fazla yenilik üzerinde çalışmaktan dolayı çok heyecanlıyım.