X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Bitcoin’de Büyük Hareketlilik Yaşanıyor: 30.000 BTC Transfer Edildi!

CryptoQuant'ın CEO'su, 1.21 milyar dolar değerinde Bitcoin'in transfer edildiğini belirtti.
10:25
17 Nisan 2022
Bitcoin'de Büyük Hareketlilik Yaşanıyor: 30.000 BTC Transfer Edildi!
Yazar: Emre Aydıner

Önde gelen zincir içi analitik firması CryptoQuant‘ın CEO’su, ABD merkezli kripto borsası Coinbase‘den büyük bir Bitcoin (BTC) çıkışı olduğunu ortaya koydu.

1.21 Milyar Dolarlık Bitcoin Transferi

Popüler zincir içi analitik firması CryptoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju, Cuma günü Twitter’dan yaptığı paylaşımla 289.600 takipçisine Coinbase’in kasasından 1.21 milyar doların üzerinde toplamda 30.000 Bitcoin transfer edildiğini söyledi.

Ju yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi;

Bugün Coinbase’den 30.000 BTC çıktı.

Ki Young Ju’ya göre, söz konusu Bitcoin zulası büyük olasılıkla tezgah üstü (OTC) anlaşmalarda kurumsal yatırımcılar tarafından satın alındı.

Ünlü CEO, konu ile ilgili yaptığı açıklamaların devamında şöyle söyledi;

“BTC’nin bir kısmı mevcut soğuk cüzdanlara aktı, bu miktar ancak o kadar büyük değil gibi görünüyor. Bu tür bir işlem, yalnızca Coinbase önemli miktarda BTC taşımaya karar verdiğinde gerçekleşiyor gibi görünüyor.

Kurumlardan OTC anlaşmaları için Coinbase Custody cüzdanlarına yönelme olasılığı daha yüksek.”

Kurumsal Yatırımcılar Piyasada Daha Aktif Olacak

CryptoQuant CEO’su ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden tarafından geçtiğimiz ay imzalanan kararnamenin kripto para sektörünü büyük ölçüde desteklediği için kurumsal yatırımcıların piyasada daha aktif hale gelebileceğini belirti ve şöyle söyledi;

İlerleyen dönemlerde kurumsal satın almalarla daha çok karşılaşabiliriz. Çünkü Yürütme Emri herhangi bir engel yaratmadı.

Analitik firması başkanı, kurumsal yatırımcılar düşüşleri satın alırken, eski Bitcoin balinalarının son satış baskısının arkasında olabileceklerini de sözlerine ekledi.

İki hafta önce Bitcoin eski balinaları: 47.000 dolar pahalı görünüyor, buradan satalım. Bugünün kurumsal yatırımcıları: 40.000 dolar kulağa ucuz geliyor. Hadi biraz BTC biriktirelim.

Sadece spekülatif bir tahmin ama bu kavga yanlara doğru geniş bir yelpaze yaratıyor gibi görünüyor.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %0.10’luk bir düşüşle 40.369 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
İlgili Yazılar
Tehlike Çanları Çalıyor! Zengin Baba Yoksul Baba Yazarı, Altın, Gümüş ve Bitcoin’i İşaret Etti
Tehlike Çanları Çalıyor! Zengin Baba Yoksul Baba Yazarı, Altın, Gümüş ve Bitcoin’i İşaret Etti
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum!
Bitcoin (BTC) Balinaları Yarışıyor: Zulalarını Artıran Balinaların Son Gelişmeleri
Bitcoin (BTC) Balinaları Yarışıyor: Zulalarını Artıran Balinaların Son Gelişmeleri
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Endeks Yine Korkuda Bitcoin (BTC) Yine Bu Seviyelerde!
Endeks Yine Korkuda Bitcoin (BTC) Yine Bu Seviyelerde!
Celcius Network CEO’sundan 2022 Yılı Beklentileri: Bitcoin, Bu Fiyat Seviyelerine Ulaşabilecek mi?
Celcius Network CEO’sundan 2022 Yılı Beklentileri: Bitcoin, Bu Fiyat Seviyelerine Ulaşabilecek mi?
Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’deki Düşüş İvmesi Devam Edecek mi?
Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin’deki Düşüş İvmesi Devam Edecek mi?
Popüler Kripto Para Cüzdanı MetaMask, Yeni İşlevini Başlattı!
Popüler Kripto Para Cüzdanı MetaMask, Yeni İşlevini Başlattı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NBA, Web3, Metaverse ve NFT Koleksiyon Ürünlerine Adanmış Yeni Girişimini Başlattı
NBA, Web3, Metaverse ve NFT Koleksiyon Ürünlerine Adanmış Yeni Girişimini Başlattı
Gateio’dan NFT Yorumu: Piyasa Değeri Ne Olacak?
Bu NFT Platformunu Kullananlar Dikkat! Tüm Varlıklarınız Tek Bir İşlemde Çalınabilir
Bu NFT Platformunu Kullananlar Dikkat! Tüm Varlıklarınız Tek Bir İşlemde Çalınabilir
NFT’imi Kiraya Vermek İstiyorum: Bebek Fluffy’ler Geliyor!
Son Teknik Analizler
Gala Coin, Waves Coin ve Zilliqa Coin Yorumları!
Ethereum (ETH), XRP Fiyatı, ADA Coin ve Solana Coin Grafik!
Zilliqa (ZIL) Boğalarının Yeni ATH İçin Buna İhtiyacı Var!
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2022 İlk Çeyrek DeFi Raporu! İkinci Çeyrek Beklentileri Neler?
Yüzde 200 Artabilir! 2 DeFi Altcoin İçin Ralli Bekliyor!
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
DeFi Platformu Hacklendi! Milyonlarca Dolar Kayıp!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022