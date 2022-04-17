Önde gelen zincir içi analitik firması CryptoQuant‘ın CEO’su, ABD merkezli kripto borsası Coinbase‘den büyük bir Bitcoin (BTC) çıkışı olduğunu ortaya koydu.

1.21 Milyar Dolarlık Bitcoin Transferi

Popüler zincir içi analitik firması CryptoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju, Cuma günü Twitter’dan yaptığı paylaşımla 289.600 takipçisine Coinbase’in kasasından 1.21 milyar doların üzerinde toplamda 30.000 Bitcoin transfer edildiğini söyledi.

Ju yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi;

Bugün Coinbase’den 30.000 BTC çıktı.

Ki Young Ju’ya göre, söz konusu Bitcoin zulası büyük olasılıkla tezgah üstü (OTC) anlaşmalarda kurumsal yatırımcılar tarafından satın alındı.

Ünlü CEO, konu ile ilgili yaptığı açıklamaların devamında şöyle söyledi;

“BTC’nin bir kısmı mevcut soğuk cüzdanlara aktı, bu miktar ancak o kadar büyük değil gibi görünüyor. Bu tür bir işlem, yalnızca Coinbase önemli miktarda BTC taşımaya karar verdiğinde gerçekleşiyor gibi görünüyor. Kurumlardan OTC anlaşmaları için Coinbase Custody cüzdanlarına yönelme olasılığı daha yüksek.”

Kurumsal Yatırımcılar Piyasada Daha Aktif Olacak

CryptoQuant CEO’su ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden tarafından geçtiğimiz ay imzalanan kararnamenin kripto para sektörünü büyük ölçüde desteklediği için kurumsal yatırımcıların piyasada daha aktif hale gelebileceğini belirti ve şöyle söyledi;

İlerleyen dönemlerde kurumsal satın almalarla daha çok karşılaşabiliriz. Çünkü Yürütme Emri herhangi bir engel yaratmadı.

Analitik firması başkanı, kurumsal yatırımcılar düşüşleri satın alırken, eski Bitcoin balinalarının son satış baskısının arkasında olabileceklerini de sözlerine ekledi.

İki hafta önce Bitcoin eski balinaları: 47.000 dolar pahalı görünüyor, buradan satalım. Bugünün kurumsal yatırımcıları: 40.000 dolar kulağa ucuz geliyor. Hadi biraz BTC biriktirelim. Sadece spekülatif bir tahmin ama bu kavga yanlara doğru geniş bir yelpaze yaratıyor gibi görünüyor.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %0.10’luk bir düşüşle 40.369 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.