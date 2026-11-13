Bitcoin 70 bin doların altına indi, tasfiyeler 1,65 milyar dolara ulaştı

Bitcoin’de sert satış dalgası derinleşti. Vadeli işlemler tarafında kümülatif hacim farkının 5,7 milyar dolar gerilemesi ve spot piyasada bu verinin 438 milyon dolar düşmesi, satış baskısının yalnızca tek bir alandan gelmediğini gösterdi. Fiyat 11 Kasım’dan bu yana yaklaşık %9 değer kaybetti ve en düşük 67.449 doları gördü.

Tasfiyeler satış baskısını büyüttü

Piyasadaki geri çekilme, geniş çaplı tasfiye dalgasıyla aynı döneme denk geldi. Toplam tasfiye tutarı son 24 saatte 1,65 milyar dolara ulaştı. Bu tablo, spot ve vadeli piyasalardaki düşüşün birbirini beslediğine işaret etti.

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte borsalarda 187.171 yatırımcının pozisyonu kapandı. Bunların 1,46 milyar doları uzun pozisyonlardan, 183 milyon doları ise kısa pozisyonlardan oluştu. En büyük tasfiye Bitcoin’de görüldü ve toplam tutar 918,6 milyon dolara çıktı. Bu miktarın %95,4’ünü uzun pozisyonlar oluşturdu.

CoinGlass verileri, son 24 saatteki 1,65 milyar dolarlık tasfiyenin büyük bölümünün yükseliş yönlü işlemlerden geldiğini ve satış baskısının özellikle Bitcoin’de yoğunlaştığını gösteriyor.

Tekil bazda en büyük işlem tasfiyesi ise Hyperliquid platformunda gerçekleşti. BTC USD paritesindeki 31 milyon dolarlık uzun pozisyon kapandı. Hyperliquid, zincir üstü vadeli işlemler sunan bir platform olarak biliniyor.

Mini sözlük: CVD, alım ve satım hacimleri arasındaki farkı izleyen bir göstergedir. Bu verideki düşüş, satış emirlerinin alım tarafına göre daha baskın hale geldiğine işaret edebilir.

70 bin dolar eşiği aşıldı

Bitcoin 70 bin dolar seviyesinin altına sarktıktan sonra 68 bin dolar çevresinde işlem gördü. Bu hareket, varlığın ağustostan bu yana ilk kez 70 bin doların altına inmesi anlamına geliyor.

Teknik göstergelerden göreli güç endeksi de zayıflamaya işaret etti. RSI 30 seviyesine yaklaşarak aşırı satım bölgesine yaklaştı. Buna karşın satışların tamamen sona erdiğine dair net bir işaret oluşmadı.

Fiyatın ağustostan bu yana ilk kez 70 bin doların altına inmesi, piyasadaki kırılganlığın kısa vadeli işlemlerle sınırlı kalmadığını ortaya koyuyor.

Düşüşte daha geniş piyasa etkisi öne çıktı

Piyasadaki zayıflık yalnızca kripto varlıklarla sınırlı kalmadı. Teknoloji, yapay zeka ve kripto para bağlantılı riskli varlıklarda daha geniş bir risk azaltma eğilimi görüldü. Bu ortamda yatırımcıların yüksek riskli piyasalardaki pozisyonlarını küçültmesi, düşüşü hızlandıran unsurlardan biri oldu.

Teknoloji sektöründe NVIDIA ile ilgili ayrılık iddiaları da risk iştahını baskılayan başlıklar arasında yer aldı. Bu atmosferde Bitcoin için en yakın güçlü fiyat bölgesi olarak 64 bin dolar seviyesi öne çıktı; bu bölge, ağustostaki yükseliş hareketinin başladığı alan olarak görülüyor.