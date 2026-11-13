2010’dan kalan iki Bitcoin cüzdanı 16 yıl sonra yeniden hareket etti

2010 yılına uzanan iki eski Bitcoin cüzdanı, 16 yıldan uzun bir sessizliğin ardından yeniden işlem yaptı. Blockchain izleme platformu Whale Alert verilerine göre her iki adreste de 50’şer BTC bulunuyordu. İşlemlerin yapıldığı sırada bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 6,89 milyon dolara ulaştı.

Satoshi döneminden kalan cüzdanlar öne çıktı

Whale Alert, ilk adresin 16,2 yıl boyunca hareketsiz kaldıktan sonra etkinleştiğini bildirdi. Bu cüzdandaki 50 BTC’nin değeri yaklaşık 3.442.939 dolardı. Dakikalar sonra yine 2010’dan kalan başka bir adres de işlem yaptı. İkinci cüzdanda bulunan 50 BTC’nin karşılığı ise yaklaşık 3.442.129 dolar olarak hesaplandı.

Bu adreslerin önemi, Bitcoin’in erken dönemine dayanmasından kaynaklanıyor. 2010 yılı, piyasanın sık sık Satoshi dönemi diye andığı zaman aralığının içinde yer alıyor. Bu yıllarda ağda daha az kullanıcı ve madenci bulunuyordu; bu nedenle o dönemden kalan cüzdanlardaki hareketler piyasada yakından izleniyor.

Mini sözlük: Satoshi dönemi, Bitcoin’in ilk yıllarını, özellikle 2009 ve 2010’u anlatan bir ifade olarak kullanılıyor. Bu dönemde Bitcoin’in takma adlı kurucusu Satoshi Nakamoto ağın gelişiminde daha görünür durumdaydı.

Whale Alert verileri, 2010’dan kalan iki ayrı adresin dakikalar içinde etkinleştiğini ve toplam 100 BTC’nin hareket ettiğini gösteriyor.

50 BTC’lik bakiye erken dönem madenciliğe işaret ediyor

Bitcoin, Ocak 2009’da çalışmaya başladı ve ilk yıllarda blok ödülü 50 BTC olarak uygulanıyordu. Bu ödül yapısı, Kasım 2012’de gerçekleşen ilk yarılanmaya kadar devam etti. Bu nedenle söz konusu cüzdanlarda bulunan 50 BTC’lik bakiyeler, erken dönem madencilik gelirleriyle uyumlu görünüyor.

Aynı miktardaki varlığın o yıllardaki değeri ise son derece düşüktü. Bugün milyonlarca dolar eden 50 BTC, Bitcoin’in ilk günlerinde yaklaşık 3 dolar seviyesindeydi. Bu fark, ağın kuruluş döneminden bugüne yaşanan fiyat değişimini de ortaya koyuyor.

Sahiplik bilgisi doğrulanmadı

Bu cüzdanların kime ait olduğu henüz bilinmiyor. İki adresin aynı kişi ya da kuruma bağlı olup olmadığı da doğrulanmış değil. Eski cüzdanların hareketlenmesi sık sık ilgi çekse de, bu durum tek başına adreslerin Satoshi Nakamoto ile bağlantılı olduğunu göstermiyor.

Eski Bitcoin adreslerinin yeniden aktif hale gelmesi piyasada ilgi uyandırsa da, cüzdanların sahibine ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

Son haftalarda benzer hareketler arttı

Son dönemde uzun süredir hareketsiz kalan başka cüzdanlar da yeniden işlem yaptı. Whale Alert, 22 Ekim’de 170 BTC taşıyan ve yaklaşık 14,38 milyon dolar değerindeki bir adresin 13 yıl sonra aktif hale geldiğini kaydetti. 20 Ekim’de ise 500 BTC içeren başka bir adres 10,7 yıl sonra hareket etti. Bu varlıkların değeri işlem sırasında yaklaşık 41,54 milyon dolardı.

Kripto analiz platformu Arkham, 500 BTC’lik işlemi hüküm giymiş İrlandalı uyuşturucu kaçakçısı Clifton Collins ile bağlantılı adreslere bağlamıştı. Daha önce bu varlıkların erişilemez olduğu değerlendirmesi yapılıyordu. Whale Alert ayrıca 17 Ekim’de 248 BTC ve 167 BTC taşıyan eski adreslerde de hareket tespit etti. Bu iki bakiyenin değeri sırasıyla yaklaşık 20,24 milyon dolar ve 13,65 milyon dolar seviyesindeydi.