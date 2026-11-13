Bitcoin’de satış baskısı arttı, ETF’ler altcoin’leri toparlayamadı

CryptoQuant analisti Darkfost, Binance’in vadeli işlemlerinde belirginleşen satış baskısının kısa vadeli bir tepki yükselişine işaret edebileceğini belirtti. Altcoin piyasasında ise spot ETF’lerin devreye girmesi geniş çaplı bir toparlanma getirmedi. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, 13 Kasım’da son 24 saatte yüzde 6,71 gerileyerek 68.640 dolardan işlem görüyor.

Binance’te alım-satım oranı bir yılı aşkın sürenin dibinde

Darkfost’un incelediği geri çekilmede Bitcoin, 87.400 dolarlık yakın dönem zirvesinden yüzde 17,5 düşmüştü. Analist, yükseliş dönemlerinde bu ölçekte düzeltmelerin sık görüldüğünü, son günlerde ise vadeli işlem yatırımcıları arasındaki kötümserliğin derinleştiğini söyledi.

Binance’te anında gerçekleşen alım ve satış emirlerinin hacmini karşılaştıran oran 0,85’e inerek bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü. Bu değer, her 100 birimlik satış hacmine 85 birimlik alımın karşılık geldiğini gösteriyor. Göstergenin aylık ortalaması da Bitcoin’in 60.000 doların altına indiği şubattan bu yana ilk kez 0,97’ye düştü.

Darkfost’a göre vadeli işlemlerde bu ölçüde kötümserlik, düşüşün son aşamalarında sık görülüyor. Analist, satış paniği fiyatlara büyük ölçüde yansıdığında göstergenin kısa vadeli bir tepki yükselişine işaret edebileceğini belirtti.

Ethereum ve Solana ETF başlangıç fiyatlarının altında

Ethereum, 13 Kasım’da günlük yüzde 5,93 yükselişle 1.931 dolardan işlem gördü. Fiyat, ABD’de spot Ethereum ETF’lerinin işleme açıldığı 23 Temmuz 2024’teki 3.340 doların yaklaşık yüzde 42 altında. Solana da spot ETF’sinin işleme başladığı 28 Ekim 2025’te yaklaşık 199 dolardan işlem görüyordu. Fiyatın 79 dolara inmesi, bu tarihten bu yana yüzde 60’ı aşan bir kayba karşılık geliyor.

Kendi ETF’lerinin ilk işlem günündeki fiyatlarına göre Hedera yüzde 66, XRP yüzde 58, Dogecoin yüzde 56, Litecoin yüzde 51 ve Chainlink yüzde 27 geriledi. Bitcoin ise 126.000 dolarlık rekorunun yüzde 45,5 altında işlem görmesine rağmen spot ETF’lerinin piyasaya çıktığı günkü 46.300 doların yaklaşık yüzde 48 üzerinde.

Spot ETF’lerde en büyük net giriş Bitcoin’e

Alpha Finance verilerine göre 12 Kasım itibarıyla ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine toplam 55,13 milyar dolar, spot Ethereum ETF’lerine ise 11,61 milyar dolar net giriş oldu. Bitcoin fonlarının çektiği tutar, Ethereum fonlarının yaklaşık beş katına ulaştı.

İlk yıl karşılaştırmasında Bitcoin ETF’leri 36,22 milyar dolar net giriş kaydetti. Bu tutar XRP ETF’lerinde 1,8 milyar, Solana ETF’lerinde 1,51 milyar dolar oldu. Açıklanan net girişler Hedera’da 116,4 milyon, Litecoin’de 16,6 milyon ve Dogecoin’de 15,1 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Altcoin ETF’lerine talep neden sınırlı kaldı?

Bitcoin’in 21 milyonluk arz sınırı, “dijital altın” olarak değerlendirilmesini destekliyor ve yatırım gerekçesini geleneksel finans kuruluşları için daha anlaşılır kılıyor. Tiger Research Direktörü Yoon Seung-sik’e göre Bitcoin ve Ethereum dışındaki projeler hakkında bilgi ve eğitim eksikliği, altcoin ETF’lerine para girişinin yavaş kalmasının başlıca nedeni. Teknolojileri ve kullanım alanları birbirinden ayrılan tokenları değerlemek de ekonomik belirsizlik dönemlerinde daha zor hale geliyor.

Büyük varlık yöneticilerinin sınırlı katılımı da talebi etkiliyor. Bitcoin ve Ethereum ETF’leri sunan BlackRock, Ağustos 2025’te müşteri talebinin sınırlı olduğunu belirterek spot XRP veya Solana ETF’si çıkarma planı bulunmadığını açıklamıştı. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas’a göre şirketin şimdilik yeni bir kripto ETF’si çıkarmak için güçlü bir gerekçesi yok.

Yoon, piyasa toparlanırsa spot ETF’lerin geleneksel finanstan altcoin’lere yeni sermaye taşıyabileceğini belirtti. Block Scholes ise zayıf piyasa koşulları ve düşük yatırımcı katılımının bugüne kadar ETF lansmanlarının etkisini sınırladığını kaydetti. Kuruluşa göre olası bir altcoin rallisi, ETF’si bulunan veya ETF onayına yaklaşan sınırlı sayıda kripto parada yoğunlaşabilir.

Bitcoin’de bir tepki yükselişi yaşanırsa, XRP ve Solana gibi altcoin’lerin ETF’lerine gelen net girişler toparlanmanın piyasaya ne ölçüde yayıldığını gösterebilir. Fon talebi birkaç kripto parayla sınırlı kaldığı sürece yükselişin geniş bir altcoin grubuna yayılması zor görünüyor.