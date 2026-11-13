Borsalar dalgalandı, Bitcoin geriledi, petrol kazancını korudu: Gözler ABD verisinde

Küresel borsalar, Jensen Huang’ın Nvidia CEO’luğundan alınmasının ardından dalgalandı. Yatırımcılar, yönetim değişikliğinin teknoloji hisselerine etkisini değerlendirirken Fed’in faiz artışlarının hızına ilişkin ipucu için bugün 16:30’da açıklanacak ABD üretici fiyatları verisini bekliyor.

S&P 500 vadelileri artı ile eksi arasında gidip gelirken Nasdaq 100 vadelileri yüzde 0,2 geriledi. Avrupa endeks vadelileri düşüşle açılışa işaret etti. Asya borsaları ise sabah işlemlerinde yüzde 1,1’e kadar yükseldikten sonra yüzde 0,3 düşüşe geçti.

Nvidia’da yönetim değişti, Anthropic’in halka arzına yoğun talep geldi

Nvidia hisseleri perşembe günü yüzde 14’ten fazla düştü. Düşüşün ardından gelen alımlarla kayıp kapanışta yüzde 4,3’e geriledi. Şirket, uzun süredir finans direktörlüğünü yürüten Colette Kress’i geçici CEO olarak atadığını ve Huang’ın şirketle bağının kalmayacağını açıkladı. Nvidia, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını salı günü açıklayacak.

Konuya yakın kişilere göre yapay zeka şirketi Anthropic’in halka arzında, satışa sunulan hisse sayısının yaklaşık altı katı kadar talep geldi. İşlem, tarihin en büyük halka arzı olabilir.

Tahvil getirileri yükseldi, dolar 160 yenin üzerine çıktı

Yatırımcıların Fed’den daha hızlı faiz artışları beklemesiyle perşembe günü ABD tahvillerinde görülen satışların ardından Japonya ve Avustralya’da da tahvil getirileri sert yükseldi. Fed yetkilisi Williams, enflasyonun yüksek seyrettiğini ve fiyat baskısını sınırlamak için ek adım gerektiğini söyledi.

Dolar, eylülden bu yana ilk kez kısa süreliğine 160 yenin üzerine çıktı. Japonya Maliye Bakanı Katayama, Washington’la yakın iş birliğini sürdüreceklerini ve döviz piyasasında hızlı, tek yönlü hareketler karşısında gerektiğinde adım atacaklarını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Bessent, Demokratların kamu borcunu azaltma konusunda ciddi olup olmadığını görmek istediğini belirtti. Yönetimin, bütçe açığını azaltmaya yönelik bir anlaşma kapsamında “vergi oyunları” diye nitelediği uygulamaları ele almaya açık olduğunu da söyledi.

Bitcoin geriledi, Brent yükselişinin büyük bölümünü korudu

Enflasyon ve daha yüksek faiz kaygıları kripto para piyasasını baskılarken Bitcoin, ağustostan bu yana ilk kez 70.000 doların altına indi.

Brent petrolün varil fiyatı 95,70 dolar civarında işlem görerek perşembe günkü yüzde 3,3’lük yükselişinin büyük bölümünü korudu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la anlaşmak zorunda olmadıklarını söylemesi, Orta Doğu’daki petrol arzını aksatan savaşta çözüm beklentisini zayıflattı.

ABD üretici fiyatları beklentileri aşarsa, piyasalar Fed’in daha hızlı faiz artıracağına ilişkin beklentilerini güçlendirebilir. Tahvil getirilerinin yeniden yükselmesi de Bitcoin’in 70.000 doların üzerine dönmesini zorlaştırabilir.