Daha kötü günlere hazır mısın? Aşırı korku geri döndü, ETF’ler ekside, stablecoin arzı $14 milyar azaldı, DXY 103’ü aştı

Bitcoin, 70.000 doların altına indikten sonra bugün 67.500 dolara kadar geriledi. Haberin hazırlandığı sırada 69.250 dolardan işlem gören Bitcoin, gün içinde ağustos ortasından bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinde kasım ayındaki net çıkış 1,9 milyar dolara ulaşırken, analistler 200 haftalık hareketli ortalama çevresindeki fiyat hareketini izliyor.

Bitcoin 200 haftalık ortalamayı test etti

Bitcoin, 67.993 dolardaki 200 haftalık basit hareketli ortalamayı 19 Ağustos’tan bu yana ilk kez test etti ve gün içinde bu seviyenin altına indi. Material Indicators kurucu ortağı Keith Alan, haftalık göreceli güç endeksi (RSI) 41,5’in altına düşerse fiyatın mevcut döngünün dibi olan 57.700 doları yeniden görebileceğini söyledi. Aşırı alım ve satım koşullarını izlemek için kullanılan RSI’da 41,5 seviyesi, temmuz sonundan bu yana destek görevi görüyor. Alan, Bitcoin’in mevcut destek bölgesinde tutunması halinde yukarı dönebileceğini de belirtti.

Doctor Profit ise Bitcoin’in 68.000 dolar civarında dip yaptığını düşündüğünü ve bu bölgede alımlarını artırdığını açıkladı.

Yatırımcı, Fibonacci düzeltmesindeki “altın cep” bölgesine ve 200 haftalık ortalamaya dikkat çekti. Ona göre bu ortalama, Bitcoin’in dört yıllık döngüsüyle birlikte son on yıldaki ayı piyasası diplerini belirlemede önemli bir gösterge oldu. Haziranda 60.000 dolar civarında düşüş beklentileri öne çıkarken fiyatın daha sonra 87.000 dolara yükseldiğini hatırlatan Doctor Profit, bu döngüde yeni bir dip beklemiyor.

Güçlenen dolar ve MSCI kararı satış baskısını artırdı

ABD dolar endeksi 13 Kasım’da 103,073’e çıkarak Nisan 2025’ten bu yana ilk kez 103’ü aştı. 5-12 Kasım arasında Bitcoin yüzde 5,9 gerilerken Nasdaq 100 yüzde 6,4 yükseldi. Bu ayrışma, Bitcoin’in güçlü dolara ve yükselen ABD tahvil getirilerine teknoloji hisselerinden daha sert tepki verdiğine işaret ediyor.

Nvidia yönetim kurulunun 12 Kasım’da Jensen Huang’ı görevden alıp finans direktörü Colette Kress’i geçici CEO olarak ataması da satışları hızlandıran gelişmeler arasında gösterildi.

MSCI ise kasım incelemesinde Strategy’yi faal olmayan şirket kategorisinde değerlendirerek MSCI USA Endeksi’nden çıkarma kararı aldı. Metaplanet ve Solana rezervi tutan Upexi de MSCI endekslerinden çıkarılan şirketler arasında yer aldı.

JPMorgan, kararın Strategy hisselerinde yaklaşık 2,8 milyar dolarlık satış baskısı yaratabileceğini tahmin ediyor.

ETF çıkışları beş güne uzadı, endeks aşırı korkuya döndü

SoSoValue verilerine göre ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri art arda beş işlem günü net çıkış kaydetti. Kasım başından bu yana çıkan yaklaşık 1,9 milyar doların 1,8 milyar doları BlackRock’ın IBIT fonundan geldi. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi de 13 Kasım’da 8 puan düşerek 20’ye indi ve temmuzdan bu yana ilk kez aşırı korku bölgesine girdi.

Analist Murphy’ye göre 12 Kasım’da işlem platformlarına gönderilen Bitcoin’lerde hem kısa hem uzun vadeli yatırımcıların gerçekleşen zararları son dönemin en yüksek seviyesine çıktı.

Toplam zarar, haziran ve temmuzdaki dip döneminde görülen düzeye yaklaştı. Murphy, Binance’teki olayı, beklentiyi aşan ABD enflasyonunu ve ara seçimler sonrası yapay zeka altyapısına yönelik kısıtlama endişelerini satış baskısını artıran gelişmeler arasında saydı.

Mart 2020’deki çöküş dışında satışların şiddetinin geçmişteki benzer dönemleri aştığını söyleyen Murphy, paniğin ve açığa satışların etkisini hafife aldığını belirtti. Bitcoin, Ether ve MSTRB pozisyonlarını koruyan analist, şubat-kasım dönemini piyasa dibinden çıkışın ardından gelen bir geçiş süreci olarak görüyor. Yeni alım için yatırımcı duyarlılığındaki iyileşmenin birden fazla göstergeyle doğrulanmasını bekliyor.

Stablecoin arzı daraldı, emir defterleri sığlaştı

Glassnode’a göre stablecoin arzı ise son bir ayda 14,2 milyar dolar azaldı. Haziran 2022’den bu yana en sert daralma, yatırımcıların stablecoin’lerini dolara çevirerek piyasadan nakit çektiğine işaret ediyor. Glassnode, yeni sermaye girişinin zayıf kaldığını belirtti.

Talos verilerine göre büyük borsalardaki Bitcoin emir defteri derinliği 70 milyon doların biraz üzerine geriledi. Talos kıdemli araştırma analisti Tanay Ved, bu seviyenin olağanın yaklaşık yüzde 33 altında olduğunu söyledi. Kaldıraç kullanımı yüksek seyrederken emir defterlerinin sığlaşması, yeni satışların fiyatı daha sert aşağı çekmesi riskini artırıyor.

Bitcoin’in 69.250 dolara dönmesi, fiyatı yeniden 200 haftalık ortalamanın üzerine taşıdı. ETF çıkışlarının hafiflemesi bu tepkinin kalıcılığını destekleyebilir. Fonlardan para çıkışı sürerse, alım emirlerinin sınırlı kaldığı piyasada 68.000 dolar çevresi yeniden baskı görebilir ve diğer negatif baskı öğeleriyle birlikte fiyatta 60bin altı senaryo gündeme gelebilir.