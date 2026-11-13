XRP Ledger’ın temeli 11 Kasım 2011’de atıldı

XRP Ledger’ın temelini oluşturan ilk kod satırı, 11 Kasım 2011’de David Schwartz tarafından yazıldı. XRP’nin resmi X hesabı, 11.11.11 tarihinin daha sonra kripto para sektörünün öne çıkan ödeme odaklı blokzincir ağlarından birine dönüşecek sürecin başlangıcı olduğunu açıkladı.

Kuruluş süreci ve ilk gelişmeler

David Schwartz, 2011’de Jed McCaleb ve Arthur Britto ile birlikte XRP Ledger’ın geliştirilmesine başlayan üç mühendisten biri oldu. Ekip, Bitcoin’den ilham aldı ancak özellikle sürdürülebilirlik ve ödemeler alanında gördükleri bazı sınırlara alternatif oluşturmayı hedefledi.

XRP’nin resmi X hesabı, 11 Kasım 2011’de yazılan ilk kodun, daha sonra değer transferine odaklanan bir ağın başlangıcını oluşturduğunu vurguladı.

Ağ, Haziran 2012’de devreye alındı. Chris Larsen’in Eylül 2012’de ekibe katılmasının ardından önce NewCoin kuruldu, şirketin adı kısa süre sonra OpenCoin olarak değiştirildi, daha sonra ise Ripple adını aldı. XRPL kurucuları, ağın yerel varlığı olan 80 milyar XRP’yi şirkete bağışladı.

XRP yönetimi ve kilitli arz yapısı

Ripple, elindeki XRP’nin büyük bölümünü emanet hesaplarda kilitli tutuyor. Bu miktar yaklaşık 55 milyar XRP seviyesinde bulunuyor. Şirket, her ayın ilk gününde 1 milyar XRP’yi serbest bırakıyor.

Bu yapı, piyasadaki arzın önceden belirlenmiş bir takvim çerçevesinde yönetilmesini sağlıyor. XRP Ledger ise yıllar içinde özellikle değer transferi ve ödeme altyapısı odağıyla anılan ağlardan biri haline geldi.

Kasım ayındaki dönüm noktaları

11 Kasım tarihi, yalnızca ağın geliştirme başlangıcını değil, XRP ekosistemi açısından sembolik bir eşiği de temsil ediyor. 2011’de atılan ilk adım, sonraki dönemde finansal transferler için tasarlanmış daha geniş bir blokzincir altyapısına dönüştü.

Kasım ayı, XRP için başka bir önemli gelişmeye de sahne oluyor. ABD’de spot XRP ETF ürünleri, ilk yıl dönümüne hazırlanıyor. Canary Capital’ın XRPC koduyla işlem gören XRP borsa yatırım fonu, 13 Kasım 2025’te işlem görmeye başladı ve ABD borsasında listelenen ilk spot XRP ETF’si oldu.

Yeni sürüm aralıkta geliyor

Teknik tarafta ise XRPL sürüm 3.5.0 güncellemesinin 3 Aralık 2026’da yayımlanması planlanıyor. Yeni sürüm yalnızca iyileştirme ve hata düzeltmeleri içeriyor.

Güncelleme kapsamında, zaman zaman görülen yavaş defter kapanış sürelerine kalıcı çözüm getirilmesi hedefleniyor. Bu değişikliklerin, ağın işleyişini daha istikrarlı hale getirmesi bekleniyor.