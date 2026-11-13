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Hyperliquid’de Nvidia kontratı 2,14 milyar dolarla rekor kırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Hyperliquid’de $NVDA bağlantılı sürekli vadeli kontratın günlük hacmi 2,14 milyar dolara çıkarak rekor kırdı.
  • 📉 Nvidia bağlantılı sert fiyat hareketleri kripto borsalarında 40,86 milyon dolarlık tasfiyeye yol açtı.
  • 📅 Hacim artışı, Jensen Huang’ın 12 Kasım’daki ayrılığı ve 17 Kasım’da açıklanacak bilanço öncesinde geldi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Merkeziyetsiz borsa Hyperliquid’de işlem gören NVDA USDC sürekli vadeli kontratının günlük hacmi 2,14 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. CoinGlass verilerine göre bu dönemde Hyperliquid’de daha yüksek hacme yalnızca Bitcoin ulaştı. Söz konusu kontrat, Trade.xyz protokolü üzerinden sunuluyor.

İçindekiler
1 Nvidia bağlantılı türevlerde hacim sıçradı
2 Fiyat dalgalanması tasfiyeleri büyüttü
3 Genel piyasa satış baskısı öne çıktı

Nvidia bağlantılı türevlerde hacim sıçradı

Nvidia vadeli işlemleri, aynı zaman aralığında Ethereum, Solana ve XRP’yi de geride bıraktı. CoinGlass verileri, izlenen tüm kripto borsalarındaki Nvidia bağlantılı türev hacminin toplamda 9,51 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. Trade.xyz, geleneksel piyasa varlıklarını blokzincir tabanlı türev ürünler olarak sunan bir protokol olarak biliniyor.

Nvidia bağlantılı türev ürünlerde görülen hacim artışı, Hyperliquid’de Bitcoin dışında tüm kontratların önüne geçti ve toplam piyasa hacmi 9,51 milyar dolara ulaştı.

İşlem hacmindeki son yükseliş, Nvidia’nın kurucu ortağı ve şirket tarihindeki tek CEO’su Jensen Huang’ın görevden ayrılmasıyla aynı döneme denk geldi. Huang 12 Kasım’da, şirket içi soruşturma sürerken görevini bıraktı. Nvidia finans direktörü Colette Kress ise geçici CEO olarak görevi devraldı.

Fiyat dalgalanması tasfiyeleri büyüttü

Nasdaq’ta NVDA hissesi gün içinde yüzde 14’e kadar geriledi. Daha sonra kayıplarının büyük bölümünü telafi eden hisse, günü 166,19 dolardan ve yüzde 4,34 düşüşle tamamladı. Kripto borsalarındaki Nvidia vadeli ürünleri ise aynı zaman diliminde yüzde 5,6 artarak 171,17 dolara çıktı.

Sert hareketler, kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılara 40,86 milyon dolarlık zarar yazdı. Bu tutarın 26,23 milyon doları zincir üstündeki XYZ:NVDA kodlu üründen, 14,63 milyon doları ise temel NVDA kontratından geldi. Hyperliquid’de gerçekleşen en büyük tekil tasfiye, 1,54 milyon dolarlık uzun pozisyon oldu.

Temel NVDA kontratında 8,87 milyon dolarlık uzun ve 5,89 milyon dolarlık kısa pozisyon kapandı. Nvidia kontratlarındaki toplam tasfiye, aynı dönemde XRP’de görülen 20,75 milyon dolarlık tasfiyenin neredeyse iki katına ulaştı.

XRP’de 20,75 milyon dolarlık tasfiye yaşanırken bunun 19,6 milyon doları uzun pozisyonlardan oluştu.

Genel piyasa satış baskısı öne çıktı

XRP fiyatı yüzde 2,5 düşüşle 1,0192 dolara inerken, tasfiyelerin yüzde 94,5’i uzun pozisyonlarda görüldü. Daha geniş piyasada da satış baskısı etkili oldu. Bitcoin 24 saatte yüzde 5,3 kayıpla 69.450,50 dolara geriledi ve 70.000 doların altına indi. Ethereum ise yüzde 4,1 düşüşle 1.958,71 dolara çekildi.

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte kripto borsalarında 187.389 yatırımcının pozisyonu kapatıldı ve toplam tasfiye 1,65 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın yüzde 88’i uzun pozisyonlardan kaynaklandı. En büyük kayıp 919,56 milyon dolarla Bitcoin’de, ikinci sırada ise 297,24 milyon dolarla Ethereum’da görüldü.

Piyasa katılımcıları şimdi Nvidia’nın 17 Kasım’da açıklanması beklenen çeyreklik bilançosuna odaklandı. Bu açıklamanın, hem geleneksel piyasalarda hem de kripto borsalarındaki Nvidia bağlantılı türev ürünlerde oynaklığı yeniden artırması bekleniyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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