ABD’de çekirdek üretici enflasyonu yavaşladı, Bitcoin olumlu tepki verdi

ABD’de çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentisine paralel gelen artış, önceki ay yüzde 0,7 seviyesindeydi.

Veri öncesinde 69.220 dolardan işlem gören Bitcoin, açıklamanın hemen ardından yaklaşık yüzde 0,4 yükselerek 69.900 doları gördü.

Üretici enflasyonundaki yavaşlama, Fed’in faiz patikasına ilişkin beklentileri aşağı çekerse Bitcoin ve diğer kripto paralara kısa vadede destek verebilir.

İlk yükselişin sürmesi için doların ve ABD tahvil faizlerinin de gerilemesi destekleyici olabilir.