Ekonomi

ABD’de çekirdek üretici enflasyonu yavaşladı, Bitcoin olumlu tepki verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 📊 ABD’de çekirdek ÜFE aylık yüzde 0,3 arttı.
  • 📉 Artış beklentiye paralel geldi ve önceki ayki yüzde 0,7’nin altında kaldı.
  • 📈 Bitcoin ilk tepkide 69.220 dolardan 69.900 dolara çıktı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

ABD’de çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentisine paralel gelen artış, önceki ay yüzde 0,7 seviyesindeydi.

Veri öncesinde 69.220 dolardan işlem gören Bitcoin, açıklamanın hemen ardından yaklaşık yüzde 0,4 yükselerek 69.900 doları gördü.

Üretici enflasyonundaki yavaşlama, Fed’in faiz patikasına ilişkin beklentileri aşağı çekerse Bitcoin ve diğer kripto paralara kısa vadede destek verebilir.

İlk yükselişin sürmesi için doların ve ABD tahvil faizlerinin de gerilemesi destekleyici olabilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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