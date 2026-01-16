BITCOIN (BTC)

Son Dakika: 16 Ocak Trump Açıklamaları, Yeni Fed Başkanı Kim?

Özet

  • Trump: Hassett televizyonda iyiydi ve NEC Direktörü'nü olduğu yerde tutmak isteyebilirim.
  • Trump'ın açıklamaları Hassett'in yeni Fed Başkanı olma ihtimalini azalttı.
  • Trump Grönland konusunda anlaşmaya varmayan ülkelere gümrük vergisi ödeteceğini açıkladı. BTC 94 bin dolar desteğine geriliyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

BTC fiyatı 95 bin doları da kaybetti ve artık son karar noktası olan 94 bin dolarlık karar noktasında. Trump’ın Fed hakkındaki açıklamaları BTC fiyatını aşağı çekmeye yetti. Altcoinlerde daha büyük kayıpları destek seviyesinin kaybıyla görebiliriz bu yüzden yatırımcıların temkinli olması önemli.

Trump ve Fed

Ocak ayında Fed başkanının kim olacağını öğreneceğiz ve geçen ay Trump bunun olacağını söylemişti. Şimdi 2 isim öne çıkıyor ve Trump en son Warsh ile görüşmüştü. Birkaç dakika önce yaptığı açıklamalarla diğer güçlü aday olan Hassett geriye düştü ve Warsh ön plana çıkmış oldu.

Hassett televizyonda iyiydi ve NEC Direktörü’nü olduğu yerde tutmak isteyebilirim. Hassett’in Fed Başkanlığı değerlendirme sürecinin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Fed yetkilileri fazla konuşmaz. Hassett konuşmada iyidir.”

Bu açıklamalar Hassett’in Fed Başkanı olmayabileceği beklentisini oluşturdu.

Trump ayrıca Grönland konusunda anlaşmaya varmayan ülkelere ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklıyor. BTC 94.404 dolara kadar geriledi ve 94 bin doların kaybedilmesi 90 bin dolara kadar düşüşü beraberinde getirebilir. Uzun süredir ilk defa gerçek anlamda ümitlenen yatırımcıların 2026 için umutlarının silinmemesi adına 98 bin dolar direncinin aşılması gerekiyor.

