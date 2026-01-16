Bitcoin Düşüyor, Kripto Paralar Yönü 16 Ocak’ta Aşağı Çevirdi

Haftanın son iş gününde kripto paralar için işler pek yolunda gitmiyor. İvme kaybedildiğinde yükseliş tersine döner ve Bitcoin de 98 bin dolar direncini aşamadığı için yönünü aşağı çevirdi. Önümüzdeki saatlerde 94 bin doların kaybedilmesi halinde 90 bin doların test edildiğini görebiliriz. Peki analistler ne diyor?

Altcoinler Son Durum

BTC günlük dibi olan 95.133 doları yazı hazırlandığı sırada test etti ve altcoinler yüzde 3’ü aşan kayıplarla yoluna devam ediyor. 98 bin dolarlık direncin kazanılamaması nedeniyle bu düşüş bekleniyordu. Genelde ivme kaybedildiğinde özellikle böylesi belirsizliğin bariz olduğu ortamlarda düşüşün hızlanması beklenir. ETHBTC paritesine bakan DaanCrypto halen umutlu olsa da temkinli olmakta yarar var.

“ETH, BTC karşısında hala Günlük 200MA’yı takip ediyor. Genellikle, bu yavaş yükselişler bir noktada hızlanma ile sonuçlanır. Eğer böyle bir durum olursa, diğer altcoinleri de beraberinde çekme ihtimali yüksektir. Ancak, Günlük 200MA’yı (Mor) altında tutmak önemlidir. BTC’nin ise 94.000 doların üzerinde kalması, düşük zaman dilimindeki yükseliş yapısını korumak için gereklidir.”

ETH son BTC düşüşüyle 3.300 doları kaybettiğinden altcoinlerin pozitif ayrışması gibi bir süreç görmeyebileceğimizi söyleyebiliriz.

Önemli Gelişmeler

Yüksek Mahkeme tarife kararı haftaya gelecek ve önümüzdeki saatlerde Fed üyelerinin açıklamaları olacak. Trump 2 etkinlikte konuşacak fakat İran ile gerilimi azaltırken gümrük tarifeleriyle ilgili söyleyeceği her şeyi söylediği için sürpriz bir şey beklenmiyor. Tarifeler iptal olursa tüm ülkelere %10 vergi gelecek ve muhtemelen %15’lik kısa süreli ek vergi yetkisi önceki oranları dengelemek için kullanılacak yani B planı hazır.

Son 24 saatte birçok önemli gelişme oldu;

S&P 500 hisselerinin %68’i şu anda 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, bu 2024’ten bu yana en güçlü genişlik.

State Street, kurumlar için tokenize varlıklara odaklanan bir dijital varlık platformu başlattı.

Batı Virginia, devlet hazine fonlarının %10’una kadarının değerli metaller ve büyük sermayeli kripto varlıklara yatırılmasına izin verilmesini önerdi.

Belçika’dan KBC, Bolero platformu aracılığıyla MiCAR kapsamında BTC ve ETH alım satım hizmeti sunacak.

Solana’nın RWA ekosistemi 1,15 milyar dolar ile yeni bir ATH seviyesine ulaştı.

Kripto kart hacimleri %106 CAGR ile büyüyor.

Uranyum fiyatları Temmuz 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine sıçradı.