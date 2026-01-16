LBank xStock Spot İşlem Hacmi 3 Milyar Doları Aştı, CEX Pazarının %30’unu Güvence Altına Aldı

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Küresel ölçekte lider bir kripto para borsası olan LBank, xStock spot işlemlerinde kümülatif 3 milyar ABD doları hacmi aşarak, CEX pazarının yaklaşık %30’unu elde etti. Bu veri, Dune Analytics üzerindeki resmi xStock verilerine dayanmaktadır. Bu önemli kilometre taşı, LBank’in hızla büyüyen tokenize hisse senedi ticaret alanındaki sürdürülebilir liderliğini ortaya koyarken, tokenize edilmiş hisse senetlerinin küresel ölçekte artan benimsenmesini de gözler önüne seriyor.

İşlem verilerine göre, 12 Ekim 2025, LBank xStock için kritik bir dönüm noktası oldu. Bu tarihte tek günlük spot işlem hacmi 99,8 milyon ABD dolarına ulaşarak piyasaya katılımın güçlü biçimde arttığını gösterdi. Bu ivme 2026’nın başında da devam etti: 10–13 Ocak tarihleri arasında LBank xStock, üst üste üç gün boyunca günlük 18 milyon ABD dolarının üzerinde spot işlem hacmi kaydetti. Bu durum, istikrarlı likidite ve güçlü kullanıcı katılımını ortaya koydu.

Özellikle 13 Ocak 2026 tarihinde LBank xStock, 16.138.763 ABD doları günlük spot işlem hacmi ile tüm merkezi borsalar (CEX) arasında Top 1 sıraya yerleşerek tokenize hisse senedi spot ticaretindeki liderliğini daha da pekiştirdi. Aynı gün en yüksek işlem hacmine sahip ilk üç tokenize hisse NVDAX, TSLAX ve MSTRX oldu.

“Tokenize edilmiş hisse senetleri, geleneksel sermaye piyasaları ile kripto ekosistemi arasında kritik bir köprü haline geliyor. Sürekli artan işlem hacimleri, küresel talebin güçlü olduğuna işaret ediyor,” diyen LBank Community Angel Officer ve Risk Control Advisor Eric He, sözlerine şöyle devam etti: “LBank, tokenize hisse senedi ticaret ekosisteminin uzun vadeli ve sürdürülebilir gelişimini desteklemek için ürün yelpazesini genişletmeye, likiditeyi güçlendirmeye ve risk yönetimini daha da geliştirmeye devam edecek.”

LBank, tokenize edilmiş ABD hisseleri stratejisini istikrarlı biçimde genişletiyor. 2025 yılında borsa, xStocks ve Ondo Finance ile stratejik ortaklıklar kurarak tokenize hisse senedi ticaretini resmi olarak başlattı. 31 Aralık 2025 tarihinde ise FIG, INTC ve PEP dahil olmak üzere 35 ABD hissesi vadeli işlemini listeleyerek ürün yelpazesini genişletti. Aynı zamanda başlatılan 50.000 USDT ödüllü tokenize hisse senedi işlem yarışması, piyasa aktivitesini ve kullanıcı katılımını önemli ölçüde artırdı.

İleriye dönük olarak LBank, tokenize hisse senedi ürünlerini genişletmeye, işlem deneyimini geliştirmeye ve güçlü bir uyumluluk ile risk yönetimi çerçevesinde ürün inovasyonunu sürdürmeye devam edecek. Geleneksel finans ile kripto piyasalarının giderek daha fazla yakınlaştığı bu dönemde, LBank teknoloji yükseltmeleri ve ekosistem iş birlikleri yoluyla daha verimli, şeffaf ve sürdürülebilir bir tokenize hisse senedi ticaret ortamını teşvik etmeyi ve kullanıcılara daha geniş dijital varlık yatırım fırsatları sunmayı hedefliyor.

LBank Hakkında

2015 yılında kurulan LBank, 160 ülke ve bölgede 20 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya hizmet veren lider bir küresel kripto para borsasıdır. Günlük 10,5 milyar ABD dolarını aşan işlem hacmi ve 10 yıllık sıfır güvenlik olayı geçmişi ile LBank, kapsamlı ve kullanıcı dostu bir işlem deneyimi sunmaya odaklanmaktadır. Yenilikçi işlem çözümleri sayesinde platform, yeni listelenen varlıklarda kullanıcılara ortalama %130’un üzerinde getiri sağlamıştır.

LBank, 300’den fazla ana akım coin ve 50’den fazla yüksek potansiyelli projeyi listelemiştir. 100x Gems, En Yüksek Kazançlar ve Meme Pazar Payı kategorilerinde No.1 konumunda olan LBank; en hızlı altcoin listelemeleri, güçlü likiditesi ve sektörde öncü işlem güvenceleriyle, dünya genelindeki kripto yatırımcıları için tercih edilen platformdur.

