Flaş Rapor: 2026’da Kripto Para Döngüsü Tahmin Edildiği Gibi Olmayabilir

Kripto para piyasası 2026’ya girilmesiyle birlikte fiyat hareketlerinden çok piyasa yapısındaki dönüşümün öne çıkacağı bir döneme oturdu. Küresel makroekonomik belirsizlik, Bitcoin döngüsünü artık daha fazla kurumsal sermaye akışı ve sıkılaşan piyasa mekanikleri üzerinden şekillendiriyor. Kraken tarafından yayımlanan yeni analiz geçmiş döngülerde görülen hızlı fiyat tepkilerinin yerini, büyük hacimli fakat daha kontrollü bir likidite emilimine bıraktığını ortaya koyuyor.

Kurumsal Fon Akışları Bitcoin Döngüsünü Yeniden Tanımlıyor

Kraken’in küresel baş ekonomisti Thomas Perfumo, Bitcoin’in hala risk algısının ana göstergesi olduğunu vurgularken, talep ve likidite kanallarının belirgin biçimde değiştiğini ifade etti. ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri ve kripto para hazinesi tutan şirketler fiyat oluşumunda giderek daha etkili hale gelirken, 2025 boyunca yaklaşık 44 milyar dolarlık net spot talebe rağmen fiyat performansının beklentilerin altında kalması dikkat çekti. Analize göre uzun vadeli yatırımcıların piyasaya sunduğu arz bu güçlü talebi dengeledi.

Perfumo’ya göre söz konusu yapı piyasanın geçmiş döngülerde görülen “refleksif” yükselişler olmadan büyük girişleri sindirebildiği daha olgun bir evreye işaret ediyor. Makro cephede ise sınırlı büyüme beklentileri, kalıcı enflasyon baskısı ve daha yavaş bir parasal gevşeme süreci riskli varlıklar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Sakin dönemlerin ertelenmiş oynaklığı gizleyebileceği uyarısı da bu çerçevede öne çıkıyor.

Kraken ayrıca stablecoin likiditesinin tarihi zirvelere ulaşmasını ve ABD’de hız kazanan düzenleyici adımları 2026’nın belirleyici sütunları arasında görüyor. GENIUS Yasası gibi stablecoin odaklı girişimlerin ve daha geniş piyasa yapısı reformlarının Blockchain içi likiditenin nerede ve nasıl oluşacağını yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Makro Baskılar ve Yeni Büyüme Alanları

Kraken’in raporuna göre kurumsal cephenin momentum kaybı da dikkat çekici bir unsur olarak öne çıkıyor. ETF girişlerinin 2025’te bir önceki yıla kıyasla yavaşlaması ve hazine şirketlerinin hisse ihracı yoluyla fonlama sağlamasının zorlaşması net bir “risk-on” ortamı olmadan Bitcoin tarafında güçlü bir ivmenin sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.

Benzer bir makro öncelik vurgusu Cathie Wood tarafından paylaşılan ARK Invest 2026 görünümünde de yer aldı. Wood, 2025’te altının yüzde 65 yükselmesine karşın Bitcoin’in yüzde 6 gerilemesini hatırlatarak en büyük kripto paranın uzun vadeli arz kısıtı ve düşük korelasyon yapısıyla portföy çeşitlendirmesinde özgün bir rol oynadığını savundu. Bitcoin ile altın arasındaki korelasyonun S&P 500 ile tahviller arasındaki ilişkiden daha düşük olması bu argümanı destekliyor.

Bitcoin dışındaki alanlarda ise tokenizasyon ve DeFi token ekonomileri uzun vadeli itici güçler olarak öne çıkıyor. Standard Chartered analistleri gerçek dünya varlıklarının Blockchain içine taşınmasının hızlanmasıyla Ethereum ağının göreceli olarak daha güçlü bir performans sergileyebileceğini öngörüyor. Perfumo, özellikle büyük ölçekli ABD hisseleri gibi yaygın varlıkların tokenizasyonunun küresel talep ve Blockchain içi mutabakat faaliyetlerini genişletebileceğini belirtti.