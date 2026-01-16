Ekonomi

Son Dakika: Olası Yeni Fed Başkanı Hassett ve 16 Ocak Açıklamaları

Özet

  • Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Hassett: Fed başkanlığına gelirsem, Fed'in bağımsızlığını taahhüt ederim. Şeffaflık konusunda taahhütte bulunurum.
  • Hassett: Trump, Yüksek Mahkeme kararından sonra hemen %10 gümrük vergisi uygulayabilir.
  • Hassett: Fed soruşturması, kısa süre içinde sonuçlanacak basit bir bilgi talebidir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Sıradaki Fed Başkanı muhtemelen Hassett olacak ve önümüzdeki günlerde bunun açıklanması bekleniyor. Haftanın son iş gününe Bitcoin (BTC) 95 bin dolarda girdi altcoinler BTC fiyatındaki düşüş nedeniyle kırmızıya boyandı. Şimdilik 94 bin dolar desteğinin korunması olumlu peki Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Hassett neler söylüyor?

Muhtemel Fed Başkanının Açıklamaları

Trump birçok isimle görüşse de Fed başkanı olarak seçilmesi beklenen isim Kevin Hassett. Hali hazırda ABD Başkanı Donald Trump’ın en önemli ekonomi danışmanlarından biri olan Kevin yazı hazırlandığı sırada hem gümrük vergileri hem de Fed konusunda yani açıklamalar yaptı. Ulusal Ekonomi Konseyi (NEC) Direktörü olduğundan mevcut konumu itibariyle de söylediği şeylerin son derece önemli olduğu isim Fed’in bağımsız kalacağını taahhüt ediyor.

“Kredi kartları konusunda büyük bankalarla temas halindeyiz. Bankalardan harika yeni ‘Trump kartları’ gelecek. MBS planının amacı, mortgage faiz farklarını düşürmektir.

Trump ile Davos’a gideceğim. Trump, ev peşinatları için 401(k) planını açıklayacak. Hala 401(k) ve ev yatırımı mekanizmaları üzerinde çalışıyoruz.

Fed’in bağımsızlığı ekonomik istikrar için çok önemli. Adalet Bakanlığı’nın Fed soruşturmasında önemli bir şey çıkmamasını umuyorum. Fed’in inşaat maliyet aşımlarında önemli bir şey çıkmamasını umuyorum. Fed soruşturması, kısa süre içinde sonuçlanacak basit bir bilgi talebidir.

Fed’in başına geçersem, şeffaflık konusunda taahhütte bulunurum. Fed başkanlığına gelirsem, Fed’in bağımsızlığını taahhüt ederim.

Trump, Yüksek Mahkeme kararından sonra hemen %10 gümrük vergisi uygulayabilir. Trump, uzlaşma konusunda Kongre liderleriyle görüşüyor.”

