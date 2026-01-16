Arama Motoru Devi Google’dan Kripto Para Uygulamalarına Yasak: 28 Ocak’ta Yürürlüğe Girecek

Güney Kore’de kripto para piyasasını doğrudan etkileyen yeni bir düzenleme devreye giriyor. Google Play Store, ülkede kayıt dışı faaliyet gösteren yurt dışı merkezli kripto para borsaları ve yazılım cüzdanlarının listelenmesini ve güncellenmesini yasaklama kararı aldı. 28 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek uygulama Güney Koreli Android kullanıcılarının çok sayıda küresel platforma erişimini köklü biçimde değiştirecek.

Google Play’de Yeni Dönem: Kayıt Zorunluluğu

Google’ın kripto para borsaları ve cüzdan sağlayıcılarına ilişkin güncel politika sayfasına göre uygulamaların Güney Kore mağazasında yer alabilmesi için Korea Financial Intelligence Unit (FIU) nezdinde sanal varlık hizmet sağlayıcısı olarak kayıtlı yani lisanslı olması gerekiyor. Bu koşulu yerine getirmeyen yurt dışı merkezli platformların uygulamaları ülkede indirilemeyecek veya güncellenemeyecek.

Uygulama yasağı 28 Ocak’tan itibaren geçerli olacak. Bu tarihten sonra Android kullanıcıları FIU kaydı bulunmayan borsaların uygulamalarına Google Play üzerinden erişemeyecek. Listeden çıkarılacak platformlar arasında küresel ölçekte en yüksek işlem hacmine sahip borsalardan Binance, Bybit ve OKX yer alıyor.

Resmi kayıtlara göre bugün itibarıyla FIU’ya kayıtlı yalnızca 27 yerel kripto para borsası bulunuyor. Pazarın liderleri arasında Upbit ve Bithumb öne çıkıyor. Yurt dışı borsalar açısından kayıt süreci ise yerel güvenlik standartları ve kara para aklamayla mücadele sertifikaları nedeniyle son derece zorlayıcı kabul ediliyor.

Kararın Küresel Borsalar ve Yerel Yatırımcılar Üzerindeki Etkisi

Güney Kore medyası kararın özellikle küresel kripto para borsaları üzerinde ciddi bir baskı yaratacağı görüşünde. News1’in haberine göre ülkedeki çok sayıda bireysel yatırımcı yüksek kaldıraç, arbitraj imkanları ve daha geniş kripto para seçenekleri için yurt dışı platformları tercih ediyor. Uygulama erişiminin kesilmesi bu yatırımcı kitlesinin alışkanlıklarını doğrudan etkileyecek.

Yerel yayın platformu Digital Asset ise kripto para topluluklarında şimdiden çeşitli aşma yöntemlerinin konuşulmaya başlandığını bildirdi. VPN kullanımı veya APK dosyaları üzerinden manuel kurulum gibi yöntemlerin dolaşımda olduğu ancak bu seçeneklerin kullanıcılar için ciddi güvenlik riskleri barındırdığı vurgulandı. Resmi kanallar dışındaki kurulumlar zararlı yazılımlara ve varlık kayıplarına açık bir zemin oluşturuyor.

Öte yandan uygulama kısıtlaması web tabanlı erişimi şimdilik kapsamıyor. Yatırımcılar masaüstü ve mobil tarayıcılar üzerinden ilgili borsalara erişmeye devam edebilecek. Bununla birlikte gelecekte benzer adımların web erişimi veya Apple’ın uygulama mağazası için de gündeme gelmesi ihtimali sektör tarafından yakından izleniyor.

Güney Kore 10 milyonu aşan aktif kripto para kullanıcısı ve 95 trilyon Güney Kore wonluk piyasa büyüklüğüyle küresel ölçekte en hareketli pazarlardan biri olmayı sürdürüyor.