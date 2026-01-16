Dünyanın En Büyüğünden Bu 3 Altcoin Yatırımcısına Müjde: İşlemler 9 Şubat’ta Başlıyor

Küresel türev piyasalarının en büyük oyuncusu ABD merkezli CME Group, kripto paralara yönelik kurumsal ilginin derinleştiği bir dönemde önemli bir genişleme kararı aldı. Şirket önde gelen altcoin projelerinden Cardano, Chainlink ve Stellar’a dayalı vadeli işlem sözleşmelerini ürün gamına eklemeye hazırlanıyor. Düzenleyici onay sürecinin tamamlanmasının ardından altcoin’lere ilişkin sözleşmelerin 9 Şubat’ta işleme açılması planlanıyor. Gelişme hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların regüle edilmiş risk yönetimi araçlarına yönelimini açık biçimde ortaya koyuyor.

CME’nin Yeni Altcoin Tabanlı Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ne Sunacak?

CME Group tarafından duyurulan yeni vadeli işlem sözleşmeleri farklı sermaye ölçeklerine hitap edecek şekilde mikro ve standart boyutlarda tasarlandı. Cardano tabanlı vadeli işlem sözleşmeleri standart sözleşmede 100.000 adet ADA, mikro sözleşmede ise 10.000 adet ADA büyüklüğüne sahip olacak. Chainlink tarafında standart sözleşmeler 5.000 adet LINK, mikro sözleşmeler 250 adet LINK üzerinden işlem görecek. Stellar tabanlı vadeli işlem sözleşmelerinde ise standart sözleşmle büyüklüğü 250.000 adet XLM, mikro sözleşme büyüklüğü 12.500 adet XLM olarak belirlendi.

Kurgulanan söz konusu yapı profesyonel portföy yöneticilerinden daha sınırlı pozisyon almak isteyen yatırımcılara kadar geniş bir katılımcı kitlesine esneklik sağlıyor. CME yönetimi kripto para piyasasında artan fiyat oynaklığına karşı şeffaf ve denetlenebilir ürünlere olan talebin hızla yükseldiğine dikkat çekiyor. Şirketin kripto para tabanlı ürünlerinden sorumlu küresel yöneticisi Giovanni Vicioso, yatırımcıların yalnızca fiyat riski yönetimi değil, aynı zamanda düzenlenmiş piyasalarda pozisyon alma isteği taşıdığını vurguladı.

Kurumsal İlgi, Likidite ve ETF Beklentileri

CME’nin Cardano, Chainlink ve Stellar için vadeli işlem sözleşmelerini işlemlere açması söz konusu varlıkların spot fiyatlama güvenilirliğine duyulan kurumsal güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Geçmiş örneklerde CME bünyesinde listelenen kripto para tabanlı türev ürünlerinin zamanla ABD merkezli spot ETF başvurularına zemin hazırladığı görülmüştü. Bu nedenle yeni sözleşmeler yalnızca riskten korunma aracı değil, aynı zamanda geleneksel finans ile kripto piyasaları arasındaki köprüyü güçlendiren bir adım olarak okunuyor.

Piyasa büyüklükleri de bu ilgiyi destekler nitelikte. Cardano’nun ADA tokeni yaklaşık 14,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle üst sıralarda yer alırken, Chainlink ve Stellar da 10 milyar dolar civarındaki değerlemeleriyle en büyük 25 kripto para arasında bulunuyor. CME Group, 2017’de Bitcoin vadeli işlem sözleşmeleriyle başlattığı kripto para hamlesini Ethereum, XRP ve Solana tabanlı vadeli işlem sözleşmeleriyle genişletmişti. Şirke 2025 yılında günlük ortalama 278.300 sözleşme hacmi ve 26.4 milyar dolarlık açık pozisyon büyüklüğüyle kripto para tabanlı türevlerde rekor kırmıştı.