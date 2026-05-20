ETH’de 2.000 dolar altına olası düşüş 1,7 milyar dolarlık long likidasyona yol açabilir

Piyasada Ethereum’un (ETH) fiyatında oluşan teknik göstergeler, 2.000 dolar seviyesinin altına inildiği takdirde keskin bir düşüş olabileceğine işaret ediyor. Analistlerin takip ettiği “bear flag” (ayı flaması) formasyonu, satış baskısının artabileceğini gösteriyor.

Bear Flag Formasyonu ve Hedefler

Ethereum, günlük grafikte ayı flaması denen teknik formasyonun alt sınırı olan 2.000 doları test ediyor. Bu bölgeden aşağıya kırılması halinde, fiyatın yüzde 50’ye yakın bir oranda gerileyerek 1.075 dolara kadar inmesi bekleniyor. Ocak ayında yaşanan benzer bir kırılmada, ETH fiyatı kısa sürede yüzde 41,5 gerilemişti.

Mini sözlük: Bear Flag (Ayı Flaması), sert bir düşüş sonrası fiyatın kademeli şekilde yukarı yönlü kanal içinde dalgalandığı ve ardından tekrar aşağı yönlü kırılma riski taşıyan bir grafik formasyonudur. Genelde düşüş trendinin devam sinyali olarak izlenir.

Bazı analistler, ETH’nin 2.000 dolar seviyesinin altındaki kapanışta 1.800 dolara veya daha düşük seviyelere çekilebileceği görüşünü savunuyor. Teknik göstergelerdeki zayıflama da hem günlük hem haftalık RSI (göreceli güç endeksi) zaman dilimlerinde belirginleşti.

Coin Signals, “$ETH, ayı flamasının alt bandını kırmak üzere. 2.000 doların altında tutunamazsa, önce 1.800 dolara ardından yeni dip seviyelere satış görülebilir,” paylaşımını yaptı.

Likidasyon Riski ve Kaldıraçlı Pozisyonlar

ETH fiyatı 2.000 doların altına indiğinde, toplamda 1,7 milyar doların üzerinde kaldıraçlı long (uzun) pozisyonun borsalar genelinde likide olabileceği bildirildi. Özellikle tüm büyük borsalarda açık olan marjinli pozisyonların hızla kapanması gündeme gelebilir. CoinGlass verilerine göre, bu seviyede ekstra bir satış baskısı ortaya çıkabilir.

Balina Akümüle Ediyor Mu?

Fiyat dalgalanmalarına rağmen büyük ETH sahiplerinin (balinalar) toplu alım yaptığına dair bir işaret yok. Glassnode verileri, 10.000 ETH üzerinde tutan cüzdan sayısının 10 ayın en düşük seviyesine inerek 1.050’ye gerilediğini gösteriyor. Ayrıca, son 30 günde bu tür cüzdanlarda yaklaşık 70 adetlik azalma yaşandı; bu, yılın başından beri görülen en düşük hız.

Benzer biçimde 1.000 ile 10.000 ETH arasında varlık bulunduran cüzdan sayısı da 4.750’ye düşerek dokuz ayın en düşük seviyesine indi. Bu kategori de son bir ayda yaklaşık 50 azaldı. Özellikle hem büyük hem de orta ölçekli yatırımcıların satışa geçtiği görülüyor.

Bu veri, kısa vade için güven eksikliğine ve pozisyon azaltmaya işaret ediyor. Analistlere göre bu toplu çözülüş, hem borsalara girişin artmasıyla hem de ETH üzerindeki baskının yükselmesiyle paralel ilerliyor.

Keith Alan, fiyatın teknik destek bölgelerinde tutunamamasının, “birbirini takip eden daha düşük destek seviyelerinin sırasıyla test edilme riskini” artırdığını belirtti ve ayı flaması oluşumunda 1.300 dolar civarının izlenebileceğini ekledi.

Düşüş Baskısı Artabilir

Tüm göstergeler, Ethereum’da ana seviyenin 2.000 dolar olduğu konusunda birleşiyor. Bu desteğin güçlü şekilde kırılması durumunda hem teknik hem de likidite açısından düşüşün hızlanması muhtemel. Son sıçramaya rağmen ETH’de yaygın bir birikimin yaşanmaması; balina ve köpekbalığı adreslerinde çözülmenin devam etmesi, kısa vadede aşağı yönlü riskin öne çıktığı bir tabloya işaret ediyor.