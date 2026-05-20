Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Bitcoin $77.000’de alıcı bulurken Ethereum’da satış baskısı artıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Bitcoin alıcı bulurken Ethereum’da satış baskısı şiddetlendi.
  • 📉 $BTC Net Taker Volume pozitif kalırken, ETH cephesinde eksiye indi.
  • 💸 Kurumsal fon akışları da Bitcoin’i destekleyip Ethereum’dan çıktı.
  • 🔎 Ama asıl izlenmesi gereken, Ethereum’daki düşüşün piyasayı etkileyip etkilemeyeceği.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin ve Ethereum fiyat hareketleri Mayıs ayında kripto piyasasında çarpıcı bir ayrışmaya işaret etti. Bitcoin’in fiyatı 11 Mayıs’tan 18 Mayıs’a kadar 82.000 dolardan 77.000 dolar seviyesine gerilerken, Ethereum ise nisandan bu yana 2.400 dolardan 2.100 dolara kadar düştü. Benzer düşüşler iki büyük kripto parada yaşansa da piyasadaki dinamikler oldukça farklı gelişti.

İçindekiler
1 On-chain verilerde belirgin ayrışma
2 ETP akışlarında Bitcoin ve Ethereum ayrışması
3 Zincir rotasyonu ve piyasadaki soru işaretleri

On-chain verilerde belirgin ayrışma

On-chain analiz şirketi CryptoQuant’ın paylaştığı son verilere göre, Bitcoin’in 30 günlük Net Taker Volume (Net Alıcı Hacmi) 18 Mayıs itibarıyla pozitif 58 milyon dolar olarak ölçüldü. Bu rakam nisanda 243 milyon dolar civarındaydı. Düşüşe rağmen bu göstergenin hiç negatife dönmemesi, Bitcoin piyasasında alıcıların satış baskısını hâlâ absorbe ettiğini ortaya koyuyor.

CryptoQuant’ın analizine göre, “Alıcılar hala burada. Fiyat gerilerken bile agresif talebin devam etmesi, Bitcoin’deki yatırımcı davranışında dikkat çekici bir direnç oluşturuyor.”

Ethereum tarafında ise tablo oldukça farklı seyrediyor. Mart ayı başında rekor seviyeye ulaşan ETH’nin Net Taker Volume göstergesi, 17 Mayıs’ta eksi 113 milyon dolara kadar geriledi. Sıfırın altına inen bu değer, Ethereum’da alıcıların kaybolduğuna ve satıcıların kontrolü tamamen eline aldığına işaret ediyor.

Mini sözlük: Net Taker Volume, kripto para borsalarında aktif alım (taker buy) ve satım (taker sell) işlemlerinin farkını gösteren zincir üstü bir metriktir. Pozitif değerler agresif alıcı talebini, negatif değerler ise baskın satış hareketini ifade eder.

ETP akışlarında Bitcoin ve Ethereum ayrışması

Piyasadaki ayrışmanın bir diğer işareti, borsada işlem gören fonlara (ETP) olan para hareketlerinde de kendini gösterdi. Son hafta itibarıyla Ethereum tabanlı ETP’lerden 81,6 milyon dolar çıkış olurken, Bitcoin tarafında ise tam tersi şekilde 192,1 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Bu veri, yatırımcıların kısa vadede Bitcoin’i tercih ettiğini, Ethereum’da ise çıkışların hızlandığını doğruluyor.

GöstergelerBitcoinEthereum
Son fiyat seviyesi77.000 dolar2.100 dolar
Net Taker Volume (Mayıs ortası)+58 milyon dolar-113 milyon dolar
ETP haftalık akışı+192,1 milyon dolar-81,6 milyon dolar

Zincir rotasyonu ve piyasadaki soru işaretleri

Analistler bu farklılığın ani bir panik değil, daha çok piyasa tercihlerinden kaynaklandığını belirtiyor. Satıcıların Ethereum’da kontrolü ele alması, Bitcoin’in ise satış baskısına rağmen talep görmesi, piyasada sermaye rotasyonu olasılığını gündeme taşıyor. Ancak şu anki veriler, nakit akışının hangi varlığa kaydığını kesin şekilde göstermiyor.

Zincir rotasyonu teorisini takip eden kimi uzmanlar, Bitcoin’in satış baskısını karşılayabilme kabiliyeti ile, Ethereum’da artan satışların bir arada görülmesinin piyasada yeni bir denge arayışına işaret ettiğini değerlendiriyor.

CryptoQuant’ın son raporunda ise kritik bir soru gündeme getirildi: Ethereum’daki bu negatif Taker Volume, genel piyasa trendi için bir öncü mü olacak yoksa Bitcoin’de süren alıcı talebi tüm piyasayı tekrar yukarı çekebilecek mi? Yanıtı şimdilik belirsiz.

Orta vadede tabloya bakıldığında, Bitcoin 77.000 dolar seviyesinde hâlâ güçlü alıcı desteğiyle karşılaşırken, Ethereum 2.100 dolarda aynı isteği bulamıyor. Gelişmeler, piyasa oyuncuları için önemli sinyaller sunuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ETH’de 2.000 dolar altına olası düşüş 1,7 milyar dolarlık long likidasyona yol açabilir

Güney Koreli cenaze şirketinin ether ETF yatırımlarında 45 milyar won kayıp

LIT yükselişiyle 1.23 doları gördü işlem hacmi 75.8 milyon dolara ulaştı

Ethereum gizlilik ve kuantum güvenliğini artıracak üç adımı duyurdu

Ethereum büyük yatırımcı çıkışlarıyla 2.000 dolar desteğine yaklaştı

Ethereum kurucu ortağından sansür ve veri gizliliği için üç yeni çözüm önerisi

Ethereum son yedi günde %10’dan fazla değer kaybederek 2.110 dolar sınırına geriledi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı ETH’de 2.000 dolar altına olası düşüş 1,7 milyar dolarlık long likidasyona yol açabilir
Bir Sonraki Yazı Avrupa Komisyonu MiCA düzenlemeleri için kapsamlı geri bildirim süreci başlattı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Avrupa Komisyonu MiCA düzenlemeleri için kapsamlı geri bildirim süreci başlattı
Kripto Para Hukuku
ETH’de 2.000 dolar altına olası düşüş 1,7 milyar dolarlık long likidasyona yol açabilir
Ethereum (ETH)
İrlanda’da uyuşturucu davasına bağlı 500 BTC on yıl sonra ikinci kez kurtarıldı
BITCOIN (BTC)
HYPE ilk kez ekim 2025 sonrası 50 doları geçti
HYPERLIQUID (HYPE)
XRP’de mayıs ortasında borsalardaki para akışı yön değiştirdi
RIPPLE (XRP)
Lost your password?