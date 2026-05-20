Bitcoin $77.000’de alıcı bulurken Ethereum’da satış baskısı artıyor

Bitcoin ve Ethereum fiyat hareketleri Mayıs ayında kripto piyasasında çarpıcı bir ayrışmaya işaret etti. Bitcoin’in fiyatı 11 Mayıs’tan 18 Mayıs’a kadar 82.000 dolardan 77.000 dolar seviyesine gerilerken, Ethereum ise nisandan bu yana 2.400 dolardan 2.100 dolara kadar düştü. Benzer düşüşler iki büyük kripto parada yaşansa da piyasadaki dinamikler oldukça farklı gelişti.

On-chain verilerde belirgin ayrışma

On-chain analiz şirketi CryptoQuant’ın paylaştığı son verilere göre, Bitcoin’in 30 günlük Net Taker Volume (Net Alıcı Hacmi) 18 Mayıs itibarıyla pozitif 58 milyon dolar olarak ölçüldü. Bu rakam nisanda 243 milyon dolar civarındaydı. Düşüşe rağmen bu göstergenin hiç negatife dönmemesi, Bitcoin piyasasında alıcıların satış baskısını hâlâ absorbe ettiğini ortaya koyuyor.

CryptoQuant’ın analizine göre, “Alıcılar hala burada. Fiyat gerilerken bile agresif talebin devam etmesi, Bitcoin’deki yatırımcı davranışında dikkat çekici bir direnç oluşturuyor.”

Ethereum tarafında ise tablo oldukça farklı seyrediyor. Mart ayı başında rekor seviyeye ulaşan ETH’nin Net Taker Volume göstergesi, 17 Mayıs’ta eksi 113 milyon dolara kadar geriledi. Sıfırın altına inen bu değer, Ethereum’da alıcıların kaybolduğuna ve satıcıların kontrolü tamamen eline aldığına işaret ediyor.

Mini sözlük: Net Taker Volume, kripto para borsalarında aktif alım (taker buy) ve satım (taker sell) işlemlerinin farkını gösteren zincir üstü bir metriktir. Pozitif değerler agresif alıcı talebini, negatif değerler ise baskın satış hareketini ifade eder.

ETP akışlarında Bitcoin ve Ethereum ayrışması

Piyasadaki ayrışmanın bir diğer işareti, borsada işlem gören fonlara (ETP) olan para hareketlerinde de kendini gösterdi. Son hafta itibarıyla Ethereum tabanlı ETP’lerden 81,6 milyon dolar çıkış olurken, Bitcoin tarafında ise tam tersi şekilde 192,1 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Bu veri, yatırımcıların kısa vadede Bitcoin’i tercih ettiğini, Ethereum’da ise çıkışların hızlandığını doğruluyor.

Göstergeler Bitcoin Ethereum Son fiyat seviyesi 77.000 dolar 2.100 dolar Net Taker Volume (Mayıs ortası) +58 milyon dolar -113 milyon dolar ETP haftalık akışı +192,1 milyon dolar -81,6 milyon dolar

Zincir rotasyonu ve piyasadaki soru işaretleri

Analistler bu farklılığın ani bir panik değil, daha çok piyasa tercihlerinden kaynaklandığını belirtiyor. Satıcıların Ethereum’da kontrolü ele alması, Bitcoin’in ise satış baskısına rağmen talep görmesi, piyasada sermaye rotasyonu olasılığını gündeme taşıyor. Ancak şu anki veriler, nakit akışının hangi varlığa kaydığını kesin şekilde göstermiyor.

Zincir rotasyonu teorisini takip eden kimi uzmanlar, Bitcoin’in satış baskısını karşılayabilme kabiliyeti ile, Ethereum’da artan satışların bir arada görülmesinin piyasada yeni bir denge arayışına işaret ettiğini değerlendiriyor.

CryptoQuant’ın son raporunda ise kritik bir soru gündeme getirildi: Ethereum’daki bu negatif Taker Volume, genel piyasa trendi için bir öncü mü olacak yoksa Bitcoin’de süren alıcı talebi tüm piyasayı tekrar yukarı çekebilecek mi? Yanıtı şimdilik belirsiz.

Orta vadede tabloya bakıldığında, Bitcoin 77.000 dolar seviyesinde hâlâ güçlü alıcı desteğiyle karşılaşırken, Ethereum 2.100 dolarda aynı isteği bulamıyor. Gelişmeler, piyasa oyuncuları için önemli sinyaller sunuyor.