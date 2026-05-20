Güney Koreli cenaze şirketinin ether ETF yatırımlarında 45 milyar won kayıp

Güney Kore’de faaliyet gösteren Bumo Sarang adlı cenaze hizmetleri şirketi, Ethereum’a dayalı kaldıraçlı ETF’lere yaptığı yatırımların ardından yaklaşık 45 milyar won (33 milyon dolar) seviyesinde gerçekleşmemiş bir zarara uğradı.

Bumo Sarang’ın yatırım tercihi ve riski

Şirketin zararı, başkent Seul’deki operasyonları sırasında tercih ettiği T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF’ye yaptığı yatırımlardan kaynaklandı. Tuttle Capital Management tarafından yönetilen bu kaldıraçlı fonun amacı, Bitmine Immersion Technologies’in günlük performansının iki katını yatırımcılara sunmak. Bitmine Immersion Technologies, küresel çapta halka açık en büyük ether varlığına sahip olan bir şirket olarak biliniyor.

Mini sözlük: Kaldıraçlı ETF, yatırımcılara belirli bir varlığın (örneğin ether) günlük fiyat hareketlerinin katlanmış versiyonunu sunan borsa yatırım fonudur. Bu ürünler, yüksek getiri sunma potansiyeli taşırken kısa vadeli işlem için tasarlandığından kayıpları da büyütebilir.

Kaldıraçlı ETF’lerde artan ilgi ve uyarılar

Güney Kore, kaldıraçlı ve ters ETF’lere olan ilgisiyle öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede bu tür ürünlerle yapılan işlemlerin hacmi son dönemde ciddi artış gösterirken, finansal düzenleyici kurumlar yatırımcılara volatilite ve risk konularında sık sık uyarıda bulunuyor.

Kaldıraçlı ETF’ler, kısa vadede yüksek kazanç arayışı olan yatırımcılar tarafından tercih ediliyor ancak bu ürünler hem kazancı hem zararı büyüttüğü için bireysel yatırımcılar için yüksek risk taşıyor.

Ürün Türü Risk Seviyesi Kullanım Amacı Standart ETF Düşük-Orta Uzun vadeli yatırım Kaldıraçlı ETF Yüksek Kısa vadeli işlem

Piyasa oynaklığı ve şirketlerin kripto yatırımları

Kayıp, yalnızca Bumo Sarang’ı değil; genel olarak kripto paralara endeksli hisse senetlerinde görülen son dalgalanmaların da bir yansıması oldu. Dijital varlık piyasalarındaki belirsizlik, özellikle son haftalarda ciddi fiyat hareketlerine yol açtı.

Bu süreçte yatırımcıların dikkati, hem kripto temalı finans ürünlerinin riskleri hem de bu ürünlere kurumsal yatırımcıların artan ilgisi üzerinde toplandı. Güney Kore’de şirketlerin kripto alanına yönelmesi, piyasalardaki hareketliliği de artırdı.

Güney Kore’de kaldıraçlı ve ters ETF’lere ilgi artarken, düzenleyiciler yatırımcıları bu ürünlerin riskleri ve olası zararlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor.