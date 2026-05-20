Kayıt Banner
Ethereum (ETH)Kripto Para

Güney Koreli cenaze şirketinin ether ETF yatırımlarında 45 milyar won kayıp

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Güney Koreli Bumo Sarang, ether ETF yatırımlarında 33 milyon dolarlık zarar bildirdi.
  • 📉 Kaldıraçlı ETF’lere olan yoğun ilgi, ülkede bireysel yatırımcılar için riskleri artırıyor.
  • 🔎 Volatilite ve kısa vadeli dalgalanmalar, şirketlerin kripto yatırımlarında önemli zararlara yol açabiliyor.
  • ⚠️ En önemli nokta: Kaldıraçlı ürünler kısa sürede yüksek zararlara neden olabildiği için yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.
COINTURK
COINTURK

Güney Kore’de faaliyet gösteren Bumo Sarang adlı cenaze hizmetleri şirketi, Ethereum’a dayalı kaldıraçlı ETF’lere yaptığı yatırımların ardından yaklaşık 45 milyar won (33 milyon dolar) seviyesinde gerçekleşmemiş bir zarara uğradı.

İçindekiler
1 Bumo Sarang’ın yatırım tercihi ve riski
2 Kaldıraçlı ETF’lerde artan ilgi ve uyarılar
3 Piyasa oynaklığı ve şirketlerin kripto yatırımları

Bumo Sarang’ın yatırım tercihi ve riski

Şirketin zararı, başkent Seul’deki operasyonları sırasında tercih ettiği T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF’ye yaptığı yatırımlardan kaynaklandı. Tuttle Capital Management tarafından yönetilen bu kaldıraçlı fonun amacı, Bitmine Immersion Technologies’in günlük performansının iki katını yatırımcılara sunmak. Bitmine Immersion Technologies, küresel çapta halka açık en büyük ether varlığına sahip olan bir şirket olarak biliniyor.

Mini sözlük: Kaldıraçlı ETF, yatırımcılara belirli bir varlığın (örneğin ether) günlük fiyat hareketlerinin katlanmış versiyonunu sunan borsa yatırım fonudur. Bu ürünler, yüksek getiri sunma potansiyeli taşırken kısa vadeli işlem için tasarlandığından kayıpları da büyütebilir.

Kaldıraçlı ETF’lerde artan ilgi ve uyarılar

Güney Kore, kaldıraçlı ve ters ETF’lere olan ilgisiyle öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede bu tür ürünlerle yapılan işlemlerin hacmi son dönemde ciddi artış gösterirken, finansal düzenleyici kurumlar yatırımcılara volatilite ve risk konularında sık sık uyarıda bulunuyor.

Kaldıraçlı ETF’ler, kısa vadede yüksek kazanç arayışı olan yatırımcılar tarafından tercih ediliyor ancak bu ürünler hem kazancı hem zararı büyüttüğü için bireysel yatırımcılar için yüksek risk taşıyor.

Ürün TürüRisk SeviyesiKullanım Amacı
Standart ETFDüşük-OrtaUzun vadeli yatırım
Kaldıraçlı ETFYüksekKısa vadeli işlem

Piyasa oynaklığı ve şirketlerin kripto yatırımları

Kayıp, yalnızca Bumo Sarang’ı değil; genel olarak kripto paralara endeksli hisse senetlerinde görülen son dalgalanmaların da bir yansıması oldu. Dijital varlık piyasalarındaki belirsizlik, özellikle son haftalarda ciddi fiyat hareketlerine yol açtı.

Bu süreçte yatırımcıların dikkati, hem kripto temalı finans ürünlerinin riskleri hem de bu ürünlere kurumsal yatırımcıların artan ilgisi üzerinde toplandı. Güney Kore’de şirketlerin kripto alanına yönelmesi, piyasalardaki hareketliliği de artırdı.

Güney Kore’de kaldıraçlı ve ters ETF’lere ilgi artarken, düzenleyiciler yatırımcıları bu ürünlerin riskleri ve olası zararlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

LIT yükselişiyle 1.23 doları gördü işlem hacmi 75.8 milyon dolara ulaştı

Iran’da Nobitex TRON ve BNB Chain Üzerinden 2,3 Milyar Dolar Transfer Etti

Npm’de tedarik zinciri siber saldırısı 16 milyon geliştiriciyi etkiledi

Ethereum gizlilik ve kuantum güvenliğini artıracak üç adımı duyurdu

Bitcoin şubat ayında dip yaptı, sinyaller toparlanmaya işaret etti

Ethereum büyük yatırımcı çıkışlarıyla 2.000 dolar desteğine yaklaştı

Ripple Prime ile EDX, 11,5 trilyon dolarlık geleneksel varlık yönetimini kriptoya entegre edecek iş birliğini açıkladı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Fairshake seçimlerde 7 milyon doları aştı kongre yarışında desteklediği adaylar kazandı
Bir Sonraki Yazı XRP’de mayıs ortasında borsalardaki para akışı yön değiştirdi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

İrlanda’da uyuşturucu davasına bağlı 500 BTC on yıl sonra ikinci kez kurtarıldı
BITCOIN (BTC)
HYPE ilk kez ekim 2025 sonrası 50 doları geçti
HYPERLIQUID (HYPE)
XRP’de mayıs ortasında borsalardaki para akışı yön değiştirdi
RIPPLE (XRP)
Fairshake seçimlerde 7 milyon doları aştı kongre yarışında desteklediği adaylar kazandı
Kripto Para Hukuku
Kraken ve Coinbase kullanıcısı fiziksel saldırı sonrası 6,7 milyon dolar kaybetti
COINBASE
Lost your password?