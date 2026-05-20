Ethereum kurucu ortağından sansür ve veri gizliliği için üç yeni çözüm önerisi

Ethereum ekosisteminin kurucu isimlerinden biri olan Vitalik Buterin, uzun vadeli ve genelleştirilmiş vaatler yerine, işlemlerin sansürlenmesi ve blok zincirinde oluşan metadata sızıntılarına yönelik üç somut teknik adım önerdi. Bu adımlar, özellikle protokol seviyesinde gizlilik ve işlem güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Keyed nonces ile işlem kuyruğu sorunu

Buterin’in ilk önerisi, “keyed nonces” adlı yaklaşımın uygulanması. Blok zincirlerinde, kullanıcıların gerçekleştirdiği her işlem bir sıra numarası (nonce) ile takip ediliyor. Birden fazla farklı özel transferin aynı ana havuzdan yapılmaya çalışılması durumunda bu numaralarda çakışmalar yaşanabiliyor ve işlemler takılı kalabiliyor. Keyed nonces yapısı, geleneksel sırayla işlenen numaralar yerine, her bir transferi anahtar temelli olarak ayırıyor ve bu sayede farklı kaynaklardan gelen işlemlerin birbiriyle çakışmadan hızlıca işlenebilmesini sağlıyor.

Mini sözlük: Nonce, blok zincirinde her kullanıcının yaptığı işlemler için kullanılan ve çakışmaları önlemeye yarayan benzersiz işlem numarası. Keyed nonce, bu numaralandırmanın farklı işlemler için anahtar temelli şekilde ayrıştırılarak daha esnek çalışmasını sağlayan yeni bir yöntem.

Erişim katmanında gizlilik çalışmaları

İkinci olarak, erişim katmanında güvenliği artırmaya yönelik çalışmalar öne çıkıyor. Özellikle Kohaku cüzdanları ve “private reads” altyapısı gibi yeni nesil çözümlerle, kullanıcıların bakiyelerini ya da akıllı kontrat verilerini sorgularken, altyapı sağlayıcılarının veya node operatörlerinin bu sorgulamaları takip etmesinin engellenmesi amaçlanıyor. Böylece, kullanıcıların sistem içinde hangi bilgileri görüntülediği anonim kalabiliyor.

Protokol seviyesinde uygulamalı mühendislik

Son önerilen adımlar, tartışmayı teknik olarak uygulanabilir mühendislik çözümlerine taşıyor. Buterin’in geçmişte dile getirdiği, zincir üstündeki veri desenlerinin kullanıcıların kimliğini açığa çıkarması riskine karşı, AA+FOCIL ve saklı RPC sorguları gibi teknolojiler doğrudan yanıt olarak geliştiriliyor. Bu uygulamalar, gerçek dünyada dağıtılabilir ve protokolün temel yapısını güçlendirmek için öne çıkıyor.

Buterin’in son paylaşımı, Ethereum’un genel ölçekte hız ve ölçeklenebilirlik yarışlarından çok, artık hesaplamaların kullanıcıya ait olduğu ve bilgilerin dış aşamalarda açığa çıkmadığı bir ekosisteme evrilme sürecine odaklandığını gösteriyor.

Ethereum’da yeni gizlilik vizyonu

Ethereum’un bu yeni yöneliminde, soyut anlatımlar yerine pratikte uygulanabilen yaklaşımlara önem veriliyor. Blok zinciri topluluğu bu çözümleri, yatırımcıların kimliklerinin açık hale gelmesini engelleyen somut önlemler olarak değerlendiriyor. Özellikle gizlilik odaklı kripto para projeleri için bu gelişmeler, hangi teknolojinin işleyişte en etkili olacağının karşılaştırılması konusunda da önemli çıktılar üretiyor.

Çözüm Yöntemi Amaç Güvenlik Etkisi Keyed Nonces İşlem sıralaması çakışmalarını engelleme İşlem tıkanıklığına karşı dirençli Kohaku cüzdanları ve private reads Cüzdan ve kontrat okuma taleplerini gizleme Kullanıcı hareketlerini anonimleştirme AA+FOCIL ve Hidden RPC Protokol seviyesinde gizlilik sağlama Dışarıya veri sızmasını önleme

Ethereum topluluğunda yaşanan bu teknik değişim süreciyle birlikte, blok zinciri kullanıcılarının işlem ve veri gizliliğinin gelecekte nasıl şekilleneceği yeniden masaya yatırılıyor. Açık veri yapısının oluşturduğu anonimlik zafiyetleri karşısında, yukarıda sıralanan çözümler kısa vadede önemli birer mühendislik adımı olarak görülüyor.