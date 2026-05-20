Avrupa’da euroya bağlı stablecoin hamlesi: Qivalis’e 25 yeni banka katıldı

Dijital finans dünyasında önemli bir adım atıldı. Avrupa’nın önde gelen bankalarının oluşturduğu ve düzenlemeye tabi euro destekli bir stablecoin geliştiren Qivalis, 25 yeni bankanın projeye dahil olduğunu açıkladı. Son katılımlarla birlikte konsorsiyuma dahil finans kuruluşu sayısı 37’ye, kapsadığı ülke sayısı ise 15’e ulaştı. Listede ABN AMRO, Rabobank, Intesa Sanpaolo, Nordea, Erste Group ve Yunanistan Milli Bankası gibi Avrupa finans sektörünün önde gelen kurumları dikkat çekiyor.

Euro destekli stablecoin’de yeni dönem

Qivalis ortaklığının genişlemesi, Avrupalı bankaların blok zinciri tabanlı finans teknolojilerine ilgisinin giderek arttığını gösteriyor. Özellikle son yıllarda büyük finans kuruluşları ve varlık yöneticileri, dijital varlıkların ve tokenizasyonun sunduğu güvenilir çözümler üzerine yoğunlaşıyor. Stablecoin’ler ise, gerçek bir varlık ya da geleneksel para birimiyle birebir tutarlı değere sahip olmaları nedeniyle bu süreçte ödeme ve varlık transferinin ana itici gücü olarak öne çıkıyor.

Şu anda, euro bazlı stablecoin’lerin küresel stablecoin piyasasındaki payı oldukça sınırlı. Bu alanda halen Tether’in USDT ve Circle Internet’in USDC tokenları yüzde 80’in üzerinde bir hakimiyete sahip. Küresel stablecoin piyasasının toplam büyüklüğü 318 milyar dolar civarında.

Avrupa bankalarının vizyonu

Qivalis’in girişimiyle Avrupa’daki finans kurumları, euro destekli stablecoin’lerin ticaretteki ve ödemelerdeki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. Böylece ABD doları destekli stablecoin’lerin neredeyse tek başına belirlediği pazarda çeşitlilik ve rekabet artacak.

Qivalis, yaptığı açıklamada henüz piyasaya sunulmamış olan euro destekli stablecoin’in, Avrupa Birliği’nin 2026 yılının ikinci yarısında yürürlüğe girecek olan Kripto Varlıklar Piyasası (MiCA) düzenlemesi çerçevesinde kullanıma açılmasının planlandığını duyurdu. Ayrıca Hollanda Merkez Bankası’ndan Elektronik Para Kuruluşu (EMI) lisansı almak için başvuru süreçlerinin sürdüğü belirtildi.

Mini sözlük: MiCA düzenlemesi, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasasına getirdiği kapsamlı çerçevedir. Platform ve ihraççılara lisans zorunluluğu, istikrarlı madeni para (stablecoin) kurallarını ve yatırımcı korumasını içerir. 2024’ten itibaren aşamalı şekilde uygulanmaya başlanacak olan bu düzenleme, dijital varlıklarda yasal netlik ve güvenlik sağlamayı amaçlar.

Piyasa büyüme potansiyeli

Uzmanların beklentilerine göre, euro tabanlı düzenlenmiş stablecoin’lerin piyasa payı önümüzdeki yıllarda hızlı bir yükseliş gösterebilir. S&P Global Ratings’in tahminlerine göre bugün yaklaşık 770 milyon euro (895 milyon dolar) olan euro stablecoin hacmi, 2030 yılına dek 1,1 trilyon euroya ulaşabilir. Özellikle finansal varlıkların dijitalleştirilmesi (tokenizasyon) ve kurumsal ilginin artması, bu büyümeyi destekleyecek başlıca faktörler olarak sıralanıyor.

Öne çıkan stablecoin’ler Para birimi desteği Küresel piyasa payı (%) Denetleyici yapı USDT (Tether) ABD Doları ~70 ABD/Offshore USDC (Circle) ABD Doları ~15 ABD Qivalis Euro Bünyesinde büyüyor Avrupa Birliği (planlanan)

Qivalis Denetim Kurulu Başkanı Howard Davies, bu altyapının Avrupa’nın küresel dijital ekonomide rekabet edebilmesi ve stratejik özerkliğini koruyabilmesi için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Avrupa bankaları, düzenlenmiş euro stablecoin projesiyle birlikte, Avrupa ekonomisinin dijitalleşme yolculuğunda yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyor. Yakın vadede ise gözetmeli, güvenli, işlevsel ve tamamen euro destekli dijital varlıklar için önemli adımlar atılmış olacak.