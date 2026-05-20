Kayıt Banner
Kripto Para

GitHub iç saldırı sonrası 3.800 dahili depoda güvenlik açığı oluştu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 GitHub’da 3.800 iç kod deposuna zararlı eklentiyle erişim sağlandı.
  • ⚡ TeamPCP grubu, sızdırdığı verileri 50 bin dolardan pazara sürdü, kullanıcı hesapları etkilenmedi.
  • 🛡️ Binance’in kurucusu, tüm kripto geliştiricilere API anahtarlarını yenileme çağrısında bulundu ve bu durum $BNB ekosistemi için de uyarı niteliği taşıdı.
  • 🔒 Kritik nokta: Kripto projelerinde kod içinde kimlik bilgisi saklama yöntemleri ciddi risk oluşturuyor.
COINTURK
COINTURK

GitHub, bir çalışanın bilgisayarının zararlı bir VS Code uzantısıyla ele geçirilmesinin ardından, 3.800’e yakın iç kod deposuna izinsiz erişim sağlandığını açıkladı. Olayın ardından şirket, derinlemesine bir güvenlik soruşturması başlattı. Microsoft tarafından satın alınan platform, tespit ettiği tehdidi hızla ortadan kaldırıp, zararlı uzantıyı kaldırarak etkilenen sistemi karantinaya aldı ve olay müdahale protokolünü devreye soktu.

İçindekiler
1 Saldırıdan Sorumlu: TeamPCP
2 Güvenlik Tedbirleri ve Süreç
3 Kripto Topluluğunda Endişe ve Uyarılar
4 Büyük Platformlar İzleme ve Bildirimde Kararlı

Saldırıdan Sorumlu: TeamPCP

Saldırının arkasında TeamPCP isimli bir hacker grubunun olduğu doğrulandı. Emniyet yetkilileri ve bağımsız araştırmacılar, bu grubun yazılımcıları hedef alan, büyük ölçüde otomasyona dayalı sızma teknikleri kullandığını belirtiyor. TeamPCP, GitHub sunucularında yer alan ve temel altyapı kodunu barındıran yaklaşık 4.000 depoyu ele geçirdiğini öne sürdü. Grup, sızdırılan bilgileri yeraltı forumlarında en az 50 bin dolar taban fiyattan satmak üzere paylaşmaya başladı.

GitHub tarafından yapılan açıklamada, müşteri depoları, kurumsal kurulumlar ve kullanıcı hesaplarının bu olaydan etkilenmediği, yalnızca dahili sistemlerdeki kod depolarının hedef alındığı belirtildi.

Uzmanlar, TeamPCP grubunun geliştirici ortamlarını ve otomatik kod dağıtım süreçlerini istismar ederek değerli oturum anahtarlarını ve kimlik doğrulama bilgilerini ele geçirmeye çalıştığını kaydetti.

Mini sözlük: VS Code uzantısı, Microsoft’un popüler kod editörü Visual Studio Code’a ek işlevler kazandıran küçük yazılım parçalarıdır. Kötü niyetli uzantılar, geliştiricinin sistemine gizlice sızarak hassas verilere ulaşabilir.

Güvenlik Tedbirleri ve Süreç

GitHub, olayın ardından potansiyel olarak zarar görmüş erişim anahtarlarını yeniledi ve sistem günlüklerini ayrıntılı biçimde incelemeye başladı. Şirket, güvenlik ekiplerinin şüpheli hareketleri tespit etmek için gözetimini artırdığını ifade etti. Nihai raporun, soruşturma tamamlanınca kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

OlayEtkilenen Depo Sayısıİlgili Grup/KurumHedeflenen Veri
GitHub saldırısı3.800+TeamPCPİç kod, kimlik bilgileri
Grafana Labs Supply ChainBilinmiyorBilinmiyorAltyapı kodu, kimlik bilgileri

Kripto Topluluğunda Endişe ve Uyarılar

Olayın ardından Binance kurucusu Changpeng Zhao, özellikle kripto sektöründeki yazılım geliştiricilere yönelik olarak önemli bir uyarıda bulundu. Zhao, tüm kripto geliştiricilerin kod tabanlarına gömülü veya özel depolarda saklanan API kimlik bilgilerinin acilen yenilenmesi çağrısı yaptı.

Tüm geliştiricilerin, ister açık ister kapalı depolarda olsun, kaynak kodlarında saklanan API anahtarlarını hemen gözden geçirip değiştirmeleri tavsiye edildi.

Kripto uygulama geliştiricileri, GitHub’ın sağladığı kaynakları ve depo altyapısını hayati olarak kullanıyor. Otomatik işlem sistemleri, cüzdan erişim anahtarları ve diğer gizli bilgiler genellikle kod depolarında saklanabiliyor. Uzmanlar, yazılım projelerinde hassas anahtarların doğrudan kodda saklanmasının büyük bir risk oluşturduğunu söylüyor ve özellikle gitleaks, Trivy ve GitHub Secret Scanning gibi özel araçlarla kapsamlı taramalar yapılmasını öneriyor.

Geçtiğimiz günlerde, Grafana Labs şirketinin de tedarik zinciri saldırısıyla karşı karşıya kalması, GitHub’daki olayın sektör genelinde yankı bulmasına yol açtı. Ayrıca, Nisan sonunda açıklanan ciddi bir güvenlik açığı (CVE-2026-3854) ile de milyonlarca halka açık ve gizli deponun risk altına girdiği gündeme gelmişti.

Büyük Platformlar İzleme ve Bildirimde Kararlı

GitHub, altyapısına yönelik gözetimi en üst seviyede sürdüreceğini ve soruşturma tamamlanana kadar düzenli olarak bilgilendirmeler yapacağını duyurdu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bankr’da AI kaynaklı saldırı 14 cüzdana zarar verdi

ABD doları ile desteklenen stablecoin’ler pazar payında %99,76’yı korudu

Bitcoin’in 83.000 dolar seviyesindeki direnç testi sonrası düşüş endişeleri güçlendi

SEC halka arz kurallarında 20 yılın en büyük değişikliğini duyurdu

Ethereum ve altcoinler, Bitcoin karşısındaki zayıf performansını tersine çeviremiyor

BSC zincirinde post-quantum güvenlik testinde işlem hızı yüzde 40 azaldı

AIFC 706 milyon dolarlık WLFI token hazinesine rağmen yıl sonunu göremeyebilir

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bankr’da AI kaynaklı saldırı 14 cüzdana zarar verdi
Bir Sonraki Yazı Avrupa’da euroya bağlı stablecoin hamlesi: Qivalis’e 25 yeni banka katıldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

South Carolina dijital varlık yasasıyla kripto para haklarını güçlendirdi
BITCOIN (BTC)
Ethereum kurucu ortağından sansür ve veri gizliliği için üç yeni çözüm önerisi
Ethereum (ETH)
Avrupa’da euroya bağlı stablecoin hamlesi: Qivalis’e 25 yeni banka katıldı
Ekonomi STABILCOIN
Bankr’da AI kaynaklı saldırı 14 cüzdana zarar verdi
Kripto Para
Dijital altın için 2026’da yepyeni dönem: DGLD token yeniden sahnede
STABILCOIN
Lost your password?