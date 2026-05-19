Bitcoin’in 83.000 dolar seviyesindeki direnç testi sonrası düşüş endişeleri güçlendi

Bitcoin’in son günlerde yaklaşık 83.000 dolardaki hareketli ortalaması üzerinde kalamaması, yeni bir sert düşüş dalgası endişesini piyasada yeniden gündeme getirdi. K33 Research tarafından yayımlanan güncel rapor ise, mevcut döngünün geçmişteki büyük düşüş dönemlerinden önemli farklılıklar gösterdiğine işaret ediyor.

Geçmiş Döngülerden Farklı Seyir

2014, 2018 ve 2022 yıllarında benzer fiyat retlerinden sonra, Bitcoin genellikle kuvvetli bir şekilde 200 günlük hareketli ortalamasına doğru toparlanıp sonrasında hızla değer kaybı yaşamıştı. O dönemlerde, yüksek kaldıraçlı pozisyonlar art arda açılırken, aşırı iyimserlik ortamı bir anda çöküşe dönüşmüştü. Ancak K33 Research’e göre, bu yılki süreçte böyle bir yükseliş ve ardından gelen ani satışlar görülmedi.

K33 Research baş analisti Vetle Lunde, “Şu ana dek piyasa çok daha temkinli ilerledi” ifadesine yer vererek, yatırımcıların türev piyasalardaki pozisyonlanmasının genelde kötümser yönde olduğunu dile getirdi.

Derinlemesine analizde, türev piyasadaki net fonlama oranlarının 81 gündür negatif kaldığı, bunun da Bitcoin tarihinde rekor süreye yaklaştığı kaydedildi. Bu durum, fiyatlar şubat ayında 60.000 dolara kadar inmişken dahi yatırımcıların ağırlıklı olarak düşüş beklentisiyle hareket ettiğini gösteriyor.

ETF Çıkışları ve Kaldıraçlı Pozisyonlar

CME Bitcoin vadeli işlemlerinde yıllık bazdaki fark kısa süre önce yüzde 2,5’in de altına indi. Rapor, bu seviyelerin genellikle piyasalarda aşırı temkinli bir ortamı yansıttığını vurguladı. Ayrıca, opsiyon ve vadeli işlem piyasasındaki açık pozisyon miktarı halen yüksek seyrediyor. Bu nedenle, fiyatlar zayıflamaya devam ederse piyasa daha dalgalı hale gelebilir.

ABD merkezli Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan çıkışlar ise gözle görülür şekilde hızlandı. Son 5 günde fonlardan toplam 1,6 milyar dolar gibi önemli bir rakamın çekildiği ve bunun da fiyatın 83.000 dolara yaklaştığı dönemde gerçekleştiği belirtildi. Bu seviye, birçok Bitcoin ETF yatırımcısının ortalama maliyetine oldukça yakın olduğu için, fiyat buralara yaklaştıkça satışların hız kazandığı gözlemleniyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon (Open Interest), vadeli işlemler veya opsiyon piyasasında halen kapanmamış, aktif olan kontratların toplam adedidir. Açık pozisyon miktarı yüksekse, piyasa daha hassas ve oynak olabilir.

Piyasa Algısı ve Beklentiler

K33 Research, geçmişte fiyatlardaki kayıp sonrasında yatırımcılar maliyetlerini kurtarma seviyelerine yaklaşınca satış eğiliminin arttığına dikkat çekti. Şu anda bu eğilimin tekrar ortaya çıktığı görülüyor.

Buna rağmen, K33’nin kendi göstergeleri, daha çok 2025 yılının mart – nisan dönemindeki canlı piyasa ortamına benzediğini ortaya koyuyor. O dönemde, ABD’de uygulanan ek gümrük tarifeleri sonrasında BTC fiyatı dip yaptıktan sonra güçlü bir yükseliş yaşamıştı. Şirket, mevcut döngüde şubat ayındaki 60.000 dolarlık düşüşün, muhtemelen en sert gerileme olarak kayıtlara geçtiği görüşünde.

Lunde, 2025 yılındaki daha ılımlı boğa piyasasının 2026’da daha dengeli bir ayı piyasasına zemin hazırladığını belirtiyor ve şubat ayındaki 60.000 dolarlık seviyenin bu döngünün en büyük düşüşü olabileceği kanaatini dile getiriyor.

Kısa Karşılaştırma Tablosu: Son Dönemler ve Ana Göstergeler

Yıl Düşüş Sonrası Seyir Fonlama Oranı ETF Akışı 2014/2018/2022 Hızlı toparlanma ve sonra yeniden sert düşüş Pozitif/Negatif, dalgalı ETF yoktu / Sınırlı 2024-2025 Yavaş ve temkinli süreç, ani yükseliş yok Uzun süre negatif Yüksek çıkışlar (son 5 günde 1,6 milyar dolar)