Bitcoin kritik destek seviyesinde işlem görüyor

Bitcoin, haziran ayının en düşük seviyelerine yakın konsolide oldu. ABD tahvil getirilerindeki sert yükseliş, hem hisse senedi piyasalarını hem de güvenli liman varlıklarını aşağı çekerek Bitcoin üzerinde de baskı yarattı. Özellikle 30 yıllık ABD tahvil faizleri Temmuz 2007’den bu yana en yüksek noktaya ulaştı.

ABD tahvilleri ve piyasalardaki baskı

Kripto para piyasası üzerinde hissedilen baskının temel nedenlerinden biri, ABD tahvil faiz oranlarındaki hızlı yükseliş. Tahvil getirilerinin bu denli artması, yatırımcının risk iştahını azaltırken, hisse senetleriyle birlikte Bitcoin gibi risk varlıklarında satışları hızlandırdı. Altında da benzer bir eğilim gözlemlenirken, altının ons fiyatı mart sonundan bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Saxobank’ın emtia strateji biriminin başındaki Ole S. Hansen, piyasada savaş kaynaklı enerji enflasyonu ve büyüyen bütçe açıkları nedeniyle uzun vadeli tahvile olan talebin daha yüksek bir getiri beklentisiyle şekillendiğini ifade etti.

“Bu gelişme, altının desteği olan 4.500 doların altına düşmesine yol açtı. Bu tablo, piyasadaki reaksiyonun temelinde petrol fiyatları, enflasyon beklentileri, tahvil getirileri ve merkez bankası faiz kararlarının yer aldığını gösteriyor.”

Jeopolitik riskler ve piyasa algısı

Yüksek enerji fiyatları ve ABD ile İran arasındaki gerginlik, yatırımcıların temkinli yaklaşmasına sebep oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı emrini iptal etmesi, piyasalarda anlamlı bir rahatlama yaratmadı. Ayrıca Trump, Körfez ülkelerine yönelik, İran ile anlaşmaya varılamazsa ani ve kapsamlı bir askeri müdahaleye hazırlıklı olunması gerektiği mesajı verdi. Bu tür açıklamalar, kripto paralardaki risk algısını daha da artırdı.

Bitcoin için kritik destek seviyesi

Bitcoin, Wall Street’in açılışı öncesinde 77.000 doların altında yatay hareket etti ve önceki günün dip seviyesini korudu. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre, BTC/USD paritesi bu seviyelerde tutunmaya çalışırken piyasada temkinli bir hava hakim oldu. Yatırımcılar, güçlü destek seviyesinin kırılıp kırılmayacağını yakından izliyor.

Piyasa analisti ve trader Michaël van de Poppe, tahvil faizleri ile enerji fiyatlarındaki yükselişin Bitcoin üzerinde çift taraflı bir baskı oluşturduğunu belirtti. Van de Poppe, kripto varlıklar dahil olmak üzere riskli varlıklar için bu gelişmelerin olumsuz olduğuna dikkat çekti. Yine de, Bitcoin’in kritik bir destek seviyesinde olduğunu ve bu seviyenin şimdilik korunduğu aktarılıyor.

“Bitcoin’in bulunduğu seviye kritik bir destek hattı. Şimdilik bu desteğin korunacağına dair işaretler alınıyor.”

Piyasada belirsizlik devam ediyor

Tahvil piyasalarındaki oynaklık, piyasadaki genel belirsizliği artırmaya devam ediyor. Hem kripto para hem de geleneksel finansal varlıklarda yatırımcılar temkinli davranıyor. Özellikle ABD’de bütçe açıkları, enerji maliyetleri ve jeopolitik risklerin, önümüzdeki dönemde piyasalara yön vermesi bekleniyor. Bitcoin’in hareketlerinin bu makro gelişmelere paralel bir şekilde devam edeceği öngörülüyor.