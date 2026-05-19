Kripto yatırım fonlarından 1,07 milyar dolarlık haftalık çıkış gerçekleşti

Son yayınlanan CoinShares raporuna göre, geçen hafta kripto para yatırım ürünlerinde belirgin bir sermaye çıkışı yaşandı. Dijital varlık odaklı borsa yatırım ürünlerinde (ETP) altı haftadır devam eden girişler sona erdi ve haftalık toplam çıkış 1,07 milyar dolara ulaştı. Bu, yılın en büyük üçüncü haftalık çıkışı olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin ve Ethereum’dan büyük miktarda çekilme

Çıkışların önemli bir bölümü Bitcoin yatırım ürünlerinde görüldü; yatırımcılar haftalık bazda toplam 982 milyon doları bu alandan geri çekti. Ethereum ürünlerinden çıkış ise 249 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, 30 Ocak’tan bu yana Ethereum ürünlerinde kaydedilen en yüksek haftalık kayıp olarak dikkat çekti.

Uzmanlara göre, yatırımcılar ABD’de artan enflasyon endişeleri ve İran ile Hürmüz Boğazı’nda yaşanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle riskli varlıklara olan ilgiyi azalttı. Benzer şekilde, ABD borsasında da riskten kaçış dalgası yaşanırken S&P 500 endeksi son zirvesinden geri çekildi.

Bölgesel sermaye hareketleri ve değişen ilgi

Rapor, sermaye çıkışlarının büyük oranda ABD merkezli fonlardan kaynaklandığını ortaya koydu. ABD’deki yatırımcılar, kripto fonlarından toplam 1,14 milyar doları çekti. Buna karşın, İsviçre, Almanya ve Hollanda’daki çeşitli piyasalarda kısmi fon girişleri olduğu gözlendi.

Piyasalardaki baskıya rağmen, bazı altcoin tabanlı ürünlere talep devam etti. Geçtiğimiz hafta XRP yatırım ürünlerinde toplam 67,5 milyon dolar, Solana fonlarında ise 55,1 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

CoinShares Araştırma Direktörü James Butterfill, ABD’de kripto para regülasyonuna yönelik olumlu havanın, altcoin piyasasında yeni yatırımların önünü açtığını belirtti.

Regülasyon gelişmeleri piyasayı yönlendiriyor

Yatırımcı davranışında etkili olan önemli başlıklardan biri de, ABD Kongresi’nde görüşülen ve dijital varlıklar için daha net bir regülasyon altyapısı getirmeyi amaçlayan CLARITY Act tasarısının ilerlemesi oldu. Söz konusu yasa tasarısı yakın zamanda Senato Bankacılık Komitesi’nde iki partinin desteğini alarak öne çıktı.

Bu gelişme, kripto sektörünün yakın gelecekte daha öngörülebilir yasal kurallar çerçevesinde faaliyet gösterebileceği beklentisini güçlendirdi. Tasarıya destek verenler, bu düzenlemenin hem şirketler hem de kurumsal yatırımcılar açısından belirsizliği azaltabileceğine inanıyor.

Analistler altcoin piyasasını yakından izliyor

Son gelişmeler, sermaye hareketlerinin regülasyonla doğrudan bağlantılı hale geldiğini gösteriyor. Son yıllardaki eğilim, Bitcoin ve Ethereum’dan büyük miktarda çıkışlar olduğunda yatırımcıların alternatif kripto paralara yöneldiğine işaret ediyor. Ancak analistler, bu döngüde regülasyon dinamiğinin ana belirleyici olabileceğini savunuyor.

2025’in başında JPMorgan analistleri, XRP ve Solana’ya dayalı spot ETF’lerin işlem gördükleri ilk aylarda Ethereum ürünlerinden daha iyi performans gösterebileceğini öne sürüp dikkatleri bu iki altcoin üzerine çekmişti.

Güncel tabloda, yatırımcıların odağının giderek daha fazla regülasyon açısından netleşen varlıklara yöneldiği görülüyor. Spekülatif beklentiler yerini, düzenleyici ortamın şekillendirdiği stratejik tercihlere bırakıyor.